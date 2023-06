Mercoledì 2, Jenna Ortega svela: 'Sarà più horror e zero storie d'amore per il mio personaggio'

Jenna Ortega ha annunciato che la stagione 2 di Mercoledì avrà un'atmosfera completamente diversa rispetto al capitolo precedente della serie prodotta per Netflix.

Durante una conversazione con Elle Fanning organizzato da Variety, l'interprete della giovane Addams ha infatti condiviso qualche anticipazione riguardante il nuovo capitolo della storia.

Le anticipazioni sul ritorno della serie

Parlando dei nuovi episodi di Mercoledì, Jenna Ortega ha spiegato: "Abbiamo deciso che vogliamo mettere al centro un po' di più l'aspetto horror dello show. Visto che è così leggero, e uno show come questo con vampiri, licantropi e superpoteri, non vuoi prenderti troppo sul serio". La star dello show ha quindi aggiunto: "Stiamo abbandonando ogni possibile interesse romantico per Mercoledì, aspetto che penso sia fantastico".

Chi è Jenna Ortega, la Mercoledì di Tim Burton

Le ragioni di un successo

Miles Millar e Al Gough, autori di Mercoledì hanno recentemente spiegato: "Il protagonista di qualsiasi serie diventa il tuo collaboratore, accade e basta. È semplicemente inevitabile. E questo personaggio... c'è una precisione in esso. C'è una precisione nell'interpretazione di Jenna, c'è una precisione nel modo in cui il personaggio è scritto, c'è una precisione in quello che fa Tim, ne abbiamo parlato a lungo tutti insieme perché stavamo cercando di far atterrare l'aereo su una piccola portaerei in un oceano molto vasto".

"'Cosa farebbe Mercoledì?' ce lo chiedeva di continuo. Quindi quella ricerca è qualcosa che ci è davvero piaciuto della prima stagione. E poi anche gli attori che trovano la propria voce all'interno dei personaggi che sono scritti", aggiungono. "Accogliamo con favore la collaborazione. Non siamo gelosi al riguardo, ma c'è una precisione nelle battute, nei dialoghi e nella commedia che è tutta scritta. Quindi si tratta di chiarezza nella comunicazione e di far sentire tutti a proprio agio".