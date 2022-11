Mercoledì: svelate le misteriose location della serie Netflix di Tim Burton

Da oggi è disponibile su Netflix Mercoledì, debutto di Tim Burton nel mondo della serialità. Personale rilettura del mito della Famiglia Addams, Mercoledì vede protagonista la figlia della celebre famiglia dark, oggi cresciuta e adolescente, alle prese con la scuola superiore e la socialità mentre frequenta la Nevermore Academy, indaaga su una misteriosa follia omicida e tenta di padroneggiare le sue nuove capacità psichiche.

Netflix ha spiegato in dettaglio che la Nevermore Academy - che offre ai freak emarginati un "rifugio educativo" - è stata fondata nel 1791 ed è "immersa nei boschi appartati del New England". Mercoledì, tuttavia, non è stato girato negli Stati Uniti, come rivelano i dettagli sulle misteriose location.

Dove è stato girato Mercoledì?

"Il cortile della scuola è a soli 25 minuti a piedi dalla pittoresca città di Jericho, uno degli insediamenti originari dei pellegrini", si legge nell'esilarante sito web dedicato a Nevermore.

Tuttavia, si scopre che la serie in realtà è stata girata a Bucarest, in Romania. La produzione è iniziata a settembre 2021 e si è conclusa a marzo 2022, secondo E! News.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

In relazione all'improbabile location delle riprese, l'icona della Famiglia Addams nonché originale Mercoledì Christina Ricci - che interpreta un nuovo personaggio di nome Marilyn Thornhill - ha parlato della spaventosa ragione per cui lei e il cast hanno "legato" in Romania. L'attrice ha rivelato che lei e il resto del cast erano impegnati nelle riprese quando il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato guerra all'Ucraina il 24 febbraio 2022:

"Eravamo a sette miglia dalla centrale nucleare che è quasi esplosa. Quindi c'era un po' di tensione. Ma eravamo tutti d'accordo sul fatto che il nostro governo ci avrebbe tirato fuori da lì rapidamente se fosse successo qualcosa di folle".

Mercoledì, Tim Burton presenta la serie Netflix: "Vedo il mondo in bianco e nero, Mercoledì sono io"

Castelli in Romania e magie scenografiche

Qui trovate la recensione di Mercoledì, su Netflix da oggi. La serie ha utilizzato il Castello di Cantacuzino, edificio gotico di inizio XX secolo, per le riprese. Secondo Uncover Romania, il castello vanta la presenza di massicce porte decorate di quercia, finestre di vetri colorati di Venezia e camini decorati con mosaici e lamine dorate.

Dopo che la ricerca delle location per le riprese a Toronto non ha funzionato, lo scenografo Mark Scruton ha trovato il castello rumeno che ha suscitato l'interesse del produttore esecutivo e regista Tim Burton.

"Abbiamo iniziato a Toronto, siamo finiti in Romania. Abbiamo esaminato molti castelli, palazzi e ambienti diversi" Mark Scruton ha dichiarato a GoldDerby durante il panel Meet the Experts: TV Production Designers.

"Siamo finiti con Cantacuzino, che è quello che vedete nello show, in realtà non ne era rimasto molto quando abbiamo finito di aggiungere, migliorare e modificare. Abbiamo utilizzato la location per circa tre o quattro giorni", ha proseguito. " C'era una colonna centrale che ha davvero colpito Tim, aveva quel tipo di qualità della Famiglia Addams senza che fosse un riferimento diretto, e penso che fosse un fulcro per tutto il resto"_.