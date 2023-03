Mercoledì: Jenna Ortega svela il motivo per cui stava per rifiutare la serie Netflix

Forse nemmeno lei si aspettava il clamoroso successo ottenuto dalla prima stagione ma, a quanto pare, Jenna Ortega era sul punto di rifiutare il ruolo di Mercoledì nell'omonima serie Netflix di Tim Burton. A rivelarlo è stato proprio l'attrice ai microfoni di The Sunday Times.

"Ricevetti la mail e non risposi. Avevo fatto così tanta TV nella mia vita e volevo focalizzarmi esclusivamente sui film. Avevo paura del fatto che se mi fossi impegnata in un nuovo show televisivo non avrei avuto altre opportunità per lavori di cui mi interessava davvero". Ovviamente si è rivelato il contrario dal momento che Mercoledì non ha fatto altro che aumentare la sua popolarità e Jenna Ortega è tornata tra le protagoniste di Scream VI, nuovo exploit dela saga horror al botteghino.

Jenna Ortega ha anche confessato di aver modificato alcune battute di Mercoledì all'interno della serie, rischiando di apparire poco professionale: "Quando ho letto l'intera serie, ho capito, 'Oh, questo è per il pubblico più giovane'", ha detto Ortega. "Quando ho firmato il contratto, non avevo tutte le sceneggiature. Pensavo che sarebbe stato molto più cupo. Non era ... non sapevo quale fosse il tono o quale sarebbe stata la colonna sonora".

Il clamoroso successo ottenuto dalla serie ha ovviamente spinto Netflix a rinnovare Mercoledì per una seconda stagione. Durante i primi giorni dell'uscita, avvenuta a novembre, Mercoledì è stata vista per 7,2 miliardi di minuti dagli utenti.

