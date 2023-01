Golden Globe 2023: la reazione di Jenna Ortega al balletto di Lady Gaga di Mercoledì su Tiktok

Jenna Ortega ha commentato il balletto virale di Mercoledì fatto da Lady Gaga su TikTok e ha confessato che sogna di vedere la cantante in un cameo nella serie di Tim Burton.

Splendida in Gucci sul red carpet dei Golden Globe 2023, Jenna Ortega non ha mancato di commentare la performance di Lady Gaga su Tiktok in cui ha eseguito un balletto ispirato alla danza di Mercoledì sulle note del suo brano Bloody Mary.

"Molto tempo fa, ho lavorato con un parrucchiere che lavorava con Lady Gaga", ha rivelato Jenna Ortega a Variety. "Avevo visto Lady Gaga a Boston, in concerto, un paio di anni prima, e lei mi aveva fatto un video dicendo: 'Ehi, Jenna, ho sentito che sei una mia fan.' È stato un video davvero, davvero dolce".

Jenna Ortega dubita che Lady Gaga sapesse chi era lei all'epoca, ma vederla imitare le sue mosse "è stato uno di quei momenti in cui capisci quanto la vita cambi rapidamente, è davvero folle!"

Nella serie Netflix Mercoledì, il ballo della protagonista è contenuto nel quarto episodio, sulle note del brano dei The Cramps Goo Goo Muck del 1981, perfetto per il personaggio di Jenna Ortega.

L'attrice ventenne ha confessato sul red carpet dei Golden Globe che vorrebbe Lady Gaga in un cameo nella seconda stagione della serie, appena rinnovata da Netflix. Ecco le sue parole:

"Se Lady Gaga dovesse far parte dello show, lei e Mercoledì dovrebbero essere due mostri che si capiscono".