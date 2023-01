Mercoledì, Jenna Ortega ha dei rimpianti nei confronti della scena di danza virale

Anche se non avete Mercoledì ci sono altissime probabilità che abbiate visto ballare Jenna Ortega e migliaia di altre persone come lei in una riproduzione della ormai celebre scena in cui l'attrice esegue delle mosse di danza diventate l'ultima moda del web. Ma Ortega sembra rimpiangere qualcosa al riguardo...

In una recente intervista con Entertainment Tonight, come riporta Screen Rant, la protagonista di Mercoledì Jenna Ortega è tornata a parlare della scena del ballo, e di come è stata realizzata, ma anche della reazione del pubblico, che l'ha resa fin da subito uno dei momenti più memorabili dello show Netflix.

Ortega, infatti, aveva spiegato più volte come erano nate le mosse, da dove era venuta l'idea, e quali erano state le sue ispirazioni, ma non si aspettava certo che avrebbe avuto un tale successo.

Specialmente perché "c'è così tanto che avrei potuto e dovuto fare [in più o ivece di quanto visto sullo schermo", spiega.

"Il balletto... Sapevi che sarebbe diventato virale, anzi, un vero e proprio e fenomeno del web?" chiede l'intervistatrice, e Ortega risponde "No, ancora oggi, non riesco a crederci! Perchè alcuni passi li avevo programmati, ma altri li ho totalmente improvvisati! E ancora ci rimango sveglia la notte a pensarci [a pensare come avrei potuto fare di meglio]".

"C'è così tanto che avrei potuto o dovuto cambiare o fare in più... Per cui il fatto che abbia ricevuto anche solo un po' di tutta questa attenzione e apprezzamento, e che l'abbiano persino replicata, per me è inimmaginabile".

E sebbene lei stessa non si avventuri su TikTok e simili per dare un'occhiata a ciò che viene detto o fatto relativamente a Mercoledì, Jenna Ortega è comunque grata per tutto l'affetto mostrato al suo personaggio e all'operato di tutti nella serie Netflix.

Mercoledì 2: Netflix conferma il rinnovo della serie con Jenna Ortega

E ora non resta che attendere la seconda stagione... Quali scene di Mercoledì diventeranno virali questa volta?