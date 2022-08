Mercoledì, nelle prime foto dalla serie Netflix si fa la conoscenza della famiglia Addams versione Tim Burton

Non saremo forse nella stagione più adatta, ma non si dice mai di no a Mercoledì e al resto della Famiglia Addams, specialmente se porta la firma di Tim Burton, e specialmente se si tratta di dare un'occhiata alle prime foto ufficiali dalla nuova serie Netflix.

Lo show sviluppato dai creatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar vede Tim Burton come produttore esecutivo e regista di 4 degli 8 episodi finora ordinati da Netflix.

E dire che Gough e Millar non credevano possibile un sì da parte di Burton, soprattutto perché nel '91 disse di no al film diretto poi da Barry Sonnenfeld.

"Tim è sempre stato per noi il Monte Everest dei registi" spiega Gough ai microfoni di Vanity Fair.

Eppure, tre giorni dopo il pitch dei due al regista di Edward Mani di Forbici e Beetlejuice - Spiritello porcello, Burton li ha richiamati: "Era interessato a vedere che direzione avrebbe preso lo show, il mistero che si celava dietro" continua Gough "Aveva tante domande sul lavoro che avevamo svolto in precedenza per la tv, e come eravamo riusciti a realizzarlo. E amava il fatto che avessimo il tempo di stare con Mercoledì, di conoscerla ed esplorare il personaggio, senza il bisogno di chiudere tutto nel giro di 1 ora e 45 minuti".

"L'ambizione dello show era quella di realizzare un film di 8 ore di Tim Burton", aggiunge Millar.

Mercoledì vedrà la primogenita di casa frequentare la Nevermore Academy, un prestigioso collegio per coloro che possono essere definiti degli outcast, ma la piccola cittadina in cui si trova la scuola si verificheranno una serie di misteriosi omicidi...

Interpretata da Jenna Ortega, la Mercoledì dello show avrà comunque parecchio a che fare con la sua famiglia, che vede tra gli altri interpreti anche Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzmán in quelli di Gomez, assieme a Isaac Ordonez nel ruolo di Pugsley.

Con un look più simili al design originale dei personaggi ideati da Charles Addams, visibile anche da queste prime immagini (grazie anche alla costumista Colleen Atwood), la serie tv di Netflix ci dà appuntamento all'autunno 2022.