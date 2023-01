Mercoledì: Emma Myers si è sottoposta a un vero addestramento da Lupi Mannari per la serie Netflix

Emma Myers, Enid in Mercoledì, ha recentemente confessato di essersi sottoposta a un vero e proprio addestramento per Lupi Mannari per interpretare la serie Netflix..

Emma Myers, Enid Sinclair in Mercoledì, ha recentemente rivelato di essersi sottoposta a un vero e proprio addestramento "per diventare lupi mannari". Fuori dal set è stata allenata, fisicamente e mentalmente parlando, in preparazione del suo ruolo e di un episodio in particolare, presente nella serie Netflix.

Durante una recente partecipazione al The Tonight Show,Emma Myers ha raccontato di quando è stata coinvolta nel suo addestramento "da lupo mannaro" per Mercoledì. A quanto pare la preparazione per l'episodio sei non ha coinvolto solamente il copione, trasformandosi in una vera e propria esperienza memorabile: "Abbiamo fatto questa sorta di addestramento a tema lupi mannari in vista dell'episodio sei. L'obiettivo principale era quello di farci entrare nello spirito di questi esseri. Inizialmente non avevo idea di cosa intendessero fare con l'addestramento... Non ho mai fatto così tanto parkour in vita mia! Ho corso per ore sul pavimento a quattro zampe e saltando sulle cose. Avevamo questi stuntmen che fingevano di essere pecore e noi avremmo dovuto strisciare loro intorno in cerchio, e cose così".

