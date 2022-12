Mercoledì e Smallville hanno dei tratti in comune? Secondo gli showrunner della nuova serie Netflix sì

Andando oltre il fatto che sia Mercoledì, la nuova serie Netflix, che Smallville sono state scritte dagli stessi due showrunner, Alfred Gough e Miles Millar, sembra che le due serie tv abbiano anche altri aspetti in comune. Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter, i due sceneggiatori hanno rivelato come la pensano.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

Secondo loro Mercoledì e Smallville hanno parecchie connessioni ed elementi in comune, soprattutto se si analizzano i due protagonisti mettendoli a confronto. "Mercoledì sembra un personaggio abbastanza monotematico, e ho sempre definito Clark Kent allo stesso modo", ha detto Miles Millar, "È un bravo ragazzo e null'altro, come Mercoledì è una ragazza semplicemente irriverente. Allora come fai, come scrittore, a prendere personaggi come quelli - un po' estremi tra l'altro - e a farli percepire come umani? Penso che fosse questo il nostro obiettivo. L'obiettivo di ogni sceneggiatore è di creare personaggi che sembrino umani e reali e abbiano una complessità emotiva. Si tratta di un viaggio affascinante quando inizi a sviluppare storie di questo tipo. Nel caso di Clark cominci a pensare a com'è diventato l'uomo che è. È solamente un supereroe che si occupa di fare del bene al mondo? Con Mercoledì, il viaggio c'è, ma non sappiamo dove andrà. Nessuno ha mai visto Mercoledì da adulta, quindi è davvero eccitante in termini di come possiamo raccontare quella storia. Come si evolve un personaggio del genere e farla trasformare senza diluirne l'essenza originaria? Vorresti davvero mai cambiarla e vederla evolversi, ma allo stesso tempo è un tipo di persona molto particolare e non vorremmo mai snaturarla".

Alfred Gough, invece, ha spiegato che nel corso degli anni il grande pubblico non ha potuto evitare di associare Mercoledì e Clark Kent a specifici tratti del loro carattere, e che questi non sono mai stati messi in discussione: "Perché ci sono così tante cose che sono date per scontate con questi personaggi? Prendendo ad esempio Clark Kent, lui è la tipica brava persona. È cresciuto in una piccola città. Si mette gli occhiali e nessuno lo riconosce. È un po come se lo avessero detto a tutti molto tempo fa, e nessuno l'avesse mai messo in dubbio, e penso che con Mercoledì sia la stessa cosa. Lei è in un certo modo, ma è interessante ragionarci su per poi sperimentare. E come puoi raccontare queste parti della loro esistenza che nessuno ha mai raccontato prima?' Come narratore, sei sempre alla ricerca di una storia che nessuno ha mai raccontato".

Vi ricordiamo che Mercoledì è attualmente disponibile nel catalogo Netflix.