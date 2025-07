Mercoledì: il trailer svela la trama della seconda stagione in arrivo su Netflix (e Enid sarà fondamentale)

Come noto, la nuova stagione della serie prodotta da Tim Burton verrà suddivisa in due parti, la prima delle quali in uscita ad agosto

Netflix ha diffuso in streaming il trailer della seconda stagione di Mercoledì, che come già annunciato uscirà sulla piattaforma digitale in due parti: la prima in arrivo il 6 agosto e la seconda il 3 settembre successivo.

La nuova stagione seguirà la figlia della famiglia Addams (Jenna Ortega) in una missione per salvare la sua compagna di stanza, Enid (Emma Myers), da un destino imminente, dopo aver avuto una visione psichica della sua morte.

La macabra visione che anticipa la morte di Enid

Nel filmato, vediamo infatti il volto di Mercoledì rigato da lacrime nere. "So cosa significano quelle lacrime. Cosa hai visto?" chiede la madre di Mercoledì, Morticia (Catherine Zeta Jones). Mercoledì risponde: "Enid muore ed è tutta colpa mia".

La scena passa alla visione di Mercoledì: la vediamo in un cimitero accanto a una lapide che recita "In memoria di Enid Sinclair" e appare Enid, che mette le mani intorno alla gola di Mercoledì e grida: "Sono morta per colpa tua!". In voce fuori campo, mentre il trailer prosegue, Mercoledì afferma: "I segreti sono la base della famiglia Addams. Prima avrò delle risposte, prima potrò salvare Enid oppure morirò provandoci".

Il teaser mostra anche il ritorno della protagonista alla Nevermore Academy, dove incontra il nuovo leader della scuola, il preside Dort (Steve Buscemi), e un gruppo di fangirls ossessionate da lei, guidate da Agnes (Evie Templeton).

Mercoledì è stato creato da Alfred Gough e Miles Millar, che svolgono anche il ruolo di showrunner. Entrambi producono insieme al regista Tim Burton, Steve Stark, Andrew Mittman, Tommy Harper, Karen Richards, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman e Meredith Averill. Paco Cabezas e Angela Robinson sono gli altri registi di questa stagione.