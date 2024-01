Mercoledì: arriva finalmente l'edizione in DVD e Blu-Ray della serie Netflix

Mercoledì arriverà finalmente in formato fisico home video, in quanto Netflix ha deciso anche per questo tipo di distribuzione, facendo un'altra eccezione alla sua regola, come era già avvenuto per Stranger Things.

Warner Bros. Discovery ha, infatti, annunciato l'uscita in DVD e Blu-Ray della prima stagione di Mercoledì, che arriverà sugli scaffali il 26 marzo (almeno per quanto riguarda il mercato statunitense). Il prezzo di vendita dell'edizione Blu-ray è di 29,98 dollari, mentre quello del DVD è di 24,98 dollari.

Entrambe le edizioni includeranno tutti gli otto episodi della prima stagione di Mercoledì e non sono state rivelate caratteristiche speciali o extra nell'annuncio. È già possibile effettuare il pre-ordine su Amazon.

Sebbene ultimamente non siano stati molti i film e le serie di Netflix a ricevere una distribuzione su supporto fisico, questo ha senso per quanto riguarda Mercoledì. La serie è una delle più viste di sempre sulla piattaforma, in grado di raggiungere vette pari a quelle di Stranger Things e Squid Game. A proposito, avete visto la prima foto del cast di Stranger Things 5?

Mercoledì 2, Jenna Ortega svela: "Sarà più horror e zero storie d'amore per il mio personaggio"

Si sa molto poco della seconda stagione di Mercoledì; Jenna Ortega tornerà a interpretare il personaggio principale. Oltre a questo, non ci sono che speculazioni sulla storia che la seconda stagione potrebbe raccontare. Ortega, tuttavia, avrà un ruolo più importante nella serie dal punto di vista creativo, in quanto stavolta sarà anche produttrice esecutiva.