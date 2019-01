Men in Black International: Chris Hemsworth e Tessa Thompson nelle nuove foto

Men In Black International, il nuovo film del fortunato franchise sci-fi, avrà come protagonisti Tessa Thompson e Chris Hemsworth, ritratti in alcune nuove foto ufficiali condivise online da Entertainment Weekly.

Le due star avranno il ruolo dei due Agenti chiamati semplicemente H e M e il produttore esecutivo E. Bennet Walsh ha voluto rassicurare i fan che hanno amato i capitoli della storia con Will Smith e Tommy Lee Jones: "Ci siamo avvicinati al progetto sapendo il profondo affetto che noi e i fan proviamo nei loro confronti. Non li stiamo sostituendo, semplicemente aggiungendo dei membri al loro team".

Il suo collega Walter F. Parkes ha aggiunto: "I primi tre film dipendevano davvero dal feeling tra Will e Tommy e dall'approccio in stile fumetto del regista Barry Sonnenfeld. Quindi avevamo bisogno di interpreti con queste personalità vivide e un rapporto inerente, e fortunatamente lo abbiamo individuato in Thor. Penso che la più grande differenza in questa storia sia che questa volta il nemico è all'interno. MIB è stato compromesso dall'interno e questo dà vita a un'avventura in giro per il mondo per scoprire la vera natura della minaccia".

Molly, il personaggio interpretato da Tessa, ha avuto in passato un incontro con i Men in Black e, dopo averli trovati, decide di essere coinvolta nell'organizzazione. L'agente O, ruolo affidato a Emma Thompson, vede in lei del potenziale e la manda a Londra dove affianca il leggendario Agente H, alle prese con un periodo difficile. Quando un portavoce di un potente governo alieno viene ucciso mentre l'agente si stava occupando di lui, l'uomo deve unire le forze con M per identificare l'assassino e proteggere la Terra. Per il film sono state create circa 400-500 nuove creature e ci sarà un nuovo alieno chiamato Pawny, doppiato da Kumail Nanjiani, che è l'ultimo sopravvissuto di una razzia aliena e si è nascosto sulla Terra fingendosi parte di una scacchiera, oltre ad avere dei seri problemi di autostima.

Una delle sequenze d'azione è inoltre stata interpretata dai gemelli Laurent e Larry Bourgeois, conosciuti come i Les Twins e per essersi esibiti sul palco insieme a Beyonce, sfruttando le loro capacità acrobatiche. Durante le pause delle riprese i due hanno persino dato qualche lezione di danza a Chris e Tessa.

Rebecca Ferguson ha invece interpretato l'aliena Riza, dotata di tre braccia, personaggio che inizialmente avrebbe dovuto essere realizzato in CGI, preferendo poi sfruttare la presenza sul set dell'attrice che ha dovuto imparare le coreografie delle scene di lotta in due giorni, sei settimane dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.

La regia è stata affidata a F. Gary Gray, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Art Marcum e Matt Holloway.

Il film verrà distribuito nei cinema a partire da venerdì 14 giugno 2019.