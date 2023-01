Mediaset Infinity, febbraio 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv

A febbraio 2023 l'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce di grandi titoli e tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

Ecco tutte le novità di Mediaset Infinity in programma per febbraio 2023: sono molti i titoli che andranno ad arricchire la già numerosa offerta di contenuti tra grande cinema, serie TV, documentari, offerte per i più piccoli, il grande calcio della UEFA Champions League e molto altro ancora.

BUONGIORNO, MAMMA!

Grande ritorno di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni di Guido e Anna Borghi. La nascita della bambina di Sole e un brusco cambiamento delle condizioni di salute di Anna riuniscono la famiglia che presto si troverà a dover affrontare nuovi ostacoli e verità inaspettate.

MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS

Michelle Hunziker torna a raccontarsi in un one-woman show in tre serate-evento, su Canale 5 e Mediaset Infinity, insieme a tanti amici e grandi ospiti.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Torna la UEFA Champions League con l'andata degli ottavi di finale e i grandi match di Inter, Milan e Napoli. Da martedì 14 febbraio, su Canale 5, Mediaset Infinity e Infinity+, riparte la UEFA Champions League con le più grandi stelle del calcio europeo pronte a sfidarsi per conquistare un posto ai quarti di finale.

Martedì 14 febbraio alle 21.00 si sfideranno Milan-Tottenham, mentre martedì 21 febbraio alle 21.00 sarà la volta di Eintracht-Napoli. Entrambe le partite saranno disponibili gratuitamente su Canale 5 e Mediaset Infinity. A seguire, l'appuntamento con Champions League Live, con tutti gli highlights, i gol e i commenti dei match di giornata, la cui conduzione è affidata ad Alberto Brandi e Benedetta Radaelli.

BLACK ADAM

IN PREMIERE DAL 3 AL 9 FEBBRAIO

Black Adam: Dwayne Johnson in un'immagine

Nel film, diretto da Jaume Collet-Serra, Dwayne Johnson interpreta Black Adam, personaggio della DC Comics, creato da Otto Binder e C.C. Beck nel 1945.

Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei - e imprigionato altrettanto rapidamente - Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno. Insieme a Johnson, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher, Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone e Pierce Brosnan nel ruolo del Dr. Fate.

DON'T WORRY DARLING

IN PREMIERE DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO

Don't Worry Darling: Olivia Wilde durante una scena del film

Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità di Victory, città realizzata da un'azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo "sviluppo di materiali innovativi", le loro mogli passano il tempo a godersi la bellezza e il lusso della loro comunità. La vita è perfetta e ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall'azienda. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, Alice inizia a sospettare che l'azienda del marito nasconda segreti inquietanti. Diretto e interpretato da Olivia Wilde.

DARK WATER

Yoshimi, nel bel mezzo di una causa legale di divorzio col marito, tenta di ottenere l'affidamento della piccola Ikuko. Trasferita da poco in un nuovo appartamento si accorge che il vecchio stabile è costellato di infiltrazioni d'acqua che nascondono qualcosa di triste e angosciante capace di minare la tranquillità della sua famiglia.

GIOCO A DUE (THE THOMAS CROWN AFFAIR)

In questo frizzante film d'azione, quando il miliardario in cerca di brividi Thomas Crown (Pierce Brosnan) ruba ingegnosamente un dipinto di inestimabile valore da un museo, si scontra con la bellissima investigatrice (Rene Russo) assunta per recuperare l'opera d'arte.

COCOMELON

In Cocomelon, il piccolo JJ e i suoi fratelli vivono ogni giorno delle divertenti avventure attraverso filastrocche, giochi, esplorazioni e apprendimento, affrontando situazioni con cui ogni bambino in età pre-scolare può relazionarsi. Storie divertenti in cui identificarsi, accompagnate da canzoni coinvolgenti.

COURT CAM: PROCESSI IN DIRETTA

Risse, tentativi di fuga, momenti drammatici, confessioni strappalacrime, arringhe fuori dagli schemi e molto altro. Court Cam: processi in diretta vi porterà direttamente al di là delle porte chiuse dei tribunali americani, facendovi toccare con mano cosa avviene durante i processi. Un mix di adrenalina, momenti emozionanti tutti in presa diretta che offrono uno sguardo senza precedenti nella giustizia statunitense.

ENIGMI ALIENI

Enigmi Alieni analizza le prove più credibili della presenza degli alieni sulla Terra negli ultimi 75 milioni di anni, dall'era dei dinosauri, all'antico Egitto, ai cieli sopra il deserto occidentale negli attuali Stati Uniti. Antiche pitture rupestri di strane creature, un materiale simile all'asfalto in una piramide egizia prodotto con i resti di esseri non identificati, avvistamenti di massa negli USA, queste sono solo alcune delle stranezze su cui indagheremo.