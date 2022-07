Mean Girls, Daniel Franzese rivela: "Da ragazzo provai la terapia di conversione"

L'attore di Mean Girls Daniel Franzese ha rivelato di essersi sottoposto alla terapia di conversione per omosessuali prima di recitare nel celebre film.

Lo conosciamo come Damian di Mean Girls, il ragazzo gay e orgoglioso di esserlo del film con Lindsay Lohan, ma sapevate che nella vita reale Daniel Franzese non è sempre stato a suo agio con la sua omosessualità, e si sottopose persino alla terapia di conversione?

A raccontarlo, come riporta IndieWire, è stato proprio Franzese ai microfoni di Page Six, spiegando che nel 1999, all'età di 21 anni, era arrivato a un punto in cui si sentì quasi costretto dal mondo che lo circondava a cercare un'altra via che non fosse quella dell'essere gay.

"Andai a queste sessioni di terapia singole con una persona che stava cercando di farmi diventare eterossessuale attraverso la preghiera, e scacciare così il gay che era in me" ha ricordato l'attore, spiegando come chi lo stava guidando nella terapia di conversione - un terapista consigliatogli dal pastore della parrocchia della nonna - "era stato anche lui gay in passato".

"Si trattava di alienare tutti coloro che potevano essere considerati miei alleati. Mi dissero di dire a mia madre che era lei la ragione per cui stavo avendo quest pensieri bisessuali, o qualsiasi cosa fossero, perché era un tipo molto aperto. Mi hanno fatto fare coming out con mia madre, che era letteralmente il mio più grande alleato, e mi hanno fatto [credere e] dirle in faccia che fosse tutta colpa sua" ha poi continuato.

Ciò lo portò a non parlare per almeno due mesi con sua madre, fino a quando non riuscì ad affrontare le sue paure: "Ero spaventato, e il mio terapista [non lo stesso della terapia di conversione ndr] continuava a chiedermi 'Ma di cosa hai paura?' e io 'Di andare all'inferno'. La risposta che ottenni allora fu 'Puoi essere gay e potrebbe esserci anche la seconda venuta di Cristo, ma non andresti comunque all'inferno se ami Dio. Non è di questo che si tratta'".