Mean Girls, il motivo dell'assenza di Rachel McAdams nello spot reunion

Rachel McAdams racconta perché non ha partecipato allo spot pubblicitario con il resto del cast principale di Mean Girls.

Rachel McAdams è stata intervistata da Variety e ha svelato il motivo della sua assenza alla reunion di Mean Girl, concretizzatasi nello spot pubblicitario per il Black Friday di Walmart, in cui compaiono Lindsay Lohan, Lacey Chabert e Amanda Seyfried.

Con la schiettezza che la contraddistingue, McAdams ha spiegato:"Non lo so, immagino che non fossi così entusiasta all'idea di fare una pubblicità, se devo essere totalmente onesta". In realtà Regina George non è totalmente contraria a ritornare nel franchise.

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams e Lacey Chabert e in una scena del film 'Mean Girls'

"Un film sembrava fantastico ma non ho mai fatto pubblicità e non sembrava davvero fare per me. Inoltre... Non sapevo che stessero tutti partecipando. Sarei comunque felice di far parte di una reunion di Mean Girls e trascorrere del tempo con le mie Plastics ma sì, l'ho scoperto più tardi" ha confessato l'attrice.

Rachel McAdams in Mean Girls di Mark Waters, uscito nel 2004, interpreta la perfida e popolare Regina George, leader di un gruppo di liceali composto da Gretchen (Lacey Chabert) e Karen (Amanda Seyfried), che non accoglie benissimo la nuova arrivata nella scuola Cady Heron, interpretata da Lindsay Lohan.

In attesa di un nuovo film, nel 2024 sarà il turno di una versione musical di Mean Girls.