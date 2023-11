Mean Girls: la reunion con Lindsay Lohan per uno spot pubblicitario

Il tutto è accaduto per uno spot confezionato per la catena Wallmart.

Walmart ha svelato una serie di spot pubblicitari in vista del Black Friday che vedono la reunion delle protagoniste di Mean Girls, ovvero Lindsay Lohan, Lacey Chabert e Amanda Seyfried.

"Walmart è noto per il Black Friday e non intendiamo perdere questo posizionamento", ha affermato Courtney Carlson, vicepresidente senior del marketing di Walmart, sottolineando che i nuovi spot saranno "imperdibili" sia sui canali pubblicitari tradizionali che sui social media.

Negli ultimi anni Walmart ha cercato di estendere il concetto di "Black Friday", la corsa agli acquisti di un giorno che ha luogo il giorno successivo al Ringraziamento, alla più ampia stagione pre-festiva. Molti dei suoi saldi e delle sue occasioni vengono presentati online - all'inizio della settimana.

Ogni settimana, un membro diverso del cast di Mean Girls apparirà in un annuncio e in un post sui social. Walmart vuole che i suoi clienti si dedichino il prima possibile allo shopping natalizio offrendo prezzi vantaggiosi prima del Black Friday vero e proprio, previsto per il 24 novembre, e del Cyber Monday, previsto per il 27 novembre.

"Pensiamo che i fan saranno entusiasti di vederci dopo tutti questi anni. So che non vediamo l'ora che tutti vedano cosa abbiamo fatto", ha commentato Daniel Franzese, che è tornato a interpretare Damian Leigh per la campagna.

Lindsay Lohan: "Per Mean Girls ci siamo ispirati all'acconciatura di Jennifer Aniston in Friends"

Altri attori si sono detti entusiasti della prospettiva di una reunion del cast. "È stato bello tornare insieme dopo tutti questi anni. È stato bello ritrovarsi con tutti", ha dichiarato la Lohan. "È stato meraviglioso passare la giornata con Amanda e Lindsay. È stato molto divertente ricordare e stare di nuovo insieme dopo tutti questi anni", ha affermato la Chabert.