Mean Girls Day: il film approda gratis su TikTok

Il 3 ottobre si festeggia il Mean Girls Day e la commedia cult è stata pubblicata online gratis su TikTok suddivisa in brevi video.

Per celebrare il Mean Girls Day è stato pubblicato gratuitamente l'intero film su TikTok.

Il 3 ottobre è infatti la giornata in cui Aaron Samuels, per cui la protagonista ha una cotta, le chiede che giorno è, momento ricordato in un video specifico pubblicato sui social.

Le celebrazioni del film cult

Mean Girls è arrivato nelle sale nel 2004 ed è diventato un cult nel corso degli anni.

La protagonista è l'attrice Lindsay Lohan nel ruolo di Cady Heron che, dopo aver vissuto a lungo in Africa, si trasferisce in un liceo pubblico americano e si ritrova alle prese con il gruppo guidato da Regina George (Rachel McAdams).

Nel cast c'erano anche Lacey Chabert, Amanda Seyfried e Jonathan Bennett.

Recensione Mean Girls (2004)

Su TikTok il film è stato condiviso da Paramount suddiviso in 23 parti. Prossimamente arriverà sul grande schermo la storia in versione musical, adattando lo spettacolo di Broadway.

Nel cast ci saranno Angourie Rice, Renée Rapp, Bebe Wood e Avantika Vandanapu, mentre Tina Fey e Tim Meadows riprenderanno i loro ruoli.