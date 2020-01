I me contro te hanno incontrato migliaia di fan per le anteprime del film!

Nella giornata di oggi Luì e Sofì, ovvero i popolarissimi Me contro Te, hanno presentato il film Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S a Roma e a Milano durante le anteprime dove hanno incontrato i loro tantissimi fan.

Bagno di folla per le due star del web che settimane fa hanno annunciato sul loro canale YouTube le anteprime del 12 gennaio: in sole 48 ore sono stati venduti più di 4000 biglietti rendendo sold out l'evento. Sono ben 13 le sale dove oggi i Me Contro Te hanno salutato il team Trote (così vengono chiamati i loro piccoli fan) che li hanno accolti con grande affetto ed entusiasmo.

I cinema sono stati letteralmente invasi da migliaia di bambini emozionati nel vedere i loro idoli per la prima volta sul grande schermo.

I 4 cinema in cui si sono svolte le anteprime tra Milano e Roma sono il The Space Cinema Odeon e l'UCI Cinemas Porta di Roma, il The Space Cinema Parco de' Medici e il Cinema Adriano.

Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. Il film sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures da Venerdì 17 Gennaio 2020.

La storia del film racconta nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.