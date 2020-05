Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S, i primi 10 minuti del film su Youtube (VIDEO)

Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S. arriva oggi in digitale e per l'occasione Luì e Sofì mostreranno i primi 10 minuti sul canale YouTube.

I primi 10 minuti su YouTube di Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S, gratuitamente, è il regalo che Luì e Sofì hanno fatto ai piccoli fan in occasione dell'uscita in digitale, oggi 1° maggio, del loro primo film.

I due youtuber siciliani Luì e Sofì, in arte i Me contro Te, arrivano oggi in digitale con Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment.

Approdato nelle sale il 17 gennaio 2020, il film per bambini era riuscito nella non semplice impresa, nel primo weekend di programmazione, di scalzare dalla vetta del box office addirittura Tolo Tolo di Checco Zalone.

A destare l'attenzione dei più piccoli (e forzatamente di mamme e papà) un nuovo piano del diabolico Signor S., acerrimo nemico puntualmente sconfitto da Luì e Sofì.

Diretto da Gianluca Leuzzi, scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S è disponibile da oggi, 1° maggio, su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, Playstation Store, Microsoft Film & TV. Dal 14 maggio si potrà noleggiare anche su Sky Prima Fila e Infinity. E non finisce qui per i piccoli fan di Luì e Sofì: il 5 maggio arriva in libreria il terzo Fantalibro dei Me contro te, Sfida il Signor S con Luì e Sofì, edito da Mondadori Electa.