Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S in streaming su Infinity Premiere

Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S arriva, per la gioia dei più piccoli, anche in streaming su Infinity Premiere: dall'11 al 17 settembre 2020 Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) saranno ancora impegnati a far saltare i piani del perfido Signor S, anche se questa volta non al cinema ma direttamente e comodamente dagli schermi di casa.

Diretto da Gianluca Leuzzi, scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia, da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S era arrivato nelle sale italiane lo scorso gennaio ed era riuscito nella non semplice impresa, nel primo weekend di programmazione, di scalzare dalla vetta del box office addirittura Checco Zalone.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un'immagine del film con Luì e Sofì

Nel film, che segna il debutto al cinema della coppia di youtuber amatissimi dai bambini, Luì e Sofì, il malefico Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno naturalmente chiamati a mille peripezie per impedire che questo avvenga.

Forte di milioni di visualizzazioni sui propri canali social, il duo siciliano (coppia anche nella vita privata) ha visto crescere a dismisura la propria popolarità grazie a Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S, che ha fruttato non solo la collaborazione con il marchio Liu Jo, il lancio sul mercato di una propria linea per la scuola completa di zaini e astucci e l'apertura di un canale in spagnolo, ma anche il contratto con la Warner Bros. Italia per un nuovo film, Me contro Te - Il Mistero della Scuola Incantata.