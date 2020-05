Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S arriva in DVD con tanti gadget

Tra tutte le novità Home Entertainment di Warner Bros in arrivo, c'è anche l'attesissimo Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S, il primo film dei Me contro Te, i personaggi più amati dai bambini. Il film, dopo aver fatto sfracelli al botteghino, sarà finalmente disponibile in DVD a partire dall'11 giugno anche nelle edizioni speciali con gadget esclusivi per la gioia di tutti i loro piccoli fan.

In Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. Luì e Sofì (i Me contro Te) saranno chiamati ad impedirglielo in una nuova avventura, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese. Ma come detto, oltre alla versione standard saranno disponibili anche diverse edizioni speciali e limitate con gadget esclusivi per la gioia di tutti i loro piccoli fan. Nel dettaglio saranno disponibili:

- Edizione speciale in DVD con Portachiavi esclusivo dei Me contro Te (prenotabile qui)

- Edizione speciale in DVD con la fantastica cornice magnetica dei Me contro Te (prenotabile qui)

- Edizione speciale in DVD con la Lattina porta slime e la ricetta super segreta dei Me contro T (prenotabile qui)