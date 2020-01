Me Contro Te, ecco quanto guadagnano i Re Mida italiani di YouTube

La società Me Contro Te srl dei due youtuber Luì e Sofì in un anno ha quintuplicato il fatturato ed aumentato gli utili in maniera vertiginosa.

I Me Contro Te, ecco quanto guadagnano Sofi e Luì, i due ragazzi siciliani che con il loro film hanno superato nell'ultimo fine settimana Checco Zalone al botteghino.

I Me Contro Te sono il fenomeno del momento, dopo che il loro film, Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, ha battuto al botteghino Tolo Tolo di Checco Zalone i due giovani Youtuber sono finiti sotto la lente di ingrandimento delle testate finanziarie che hanno fatto i conti in tasca alla loro società, la Me Contro Te srl che ha pubblicato il suo secondo bilancio.

Me contro te il film - la vendetta del signor S: lo abbiamo visto con una bambina di 7 anni

Il loro canale YouTube, che ha un target di bambini tra i cinque e i dieci anni (forse anche meno) copnta più di 4,5 milioni di iscritti mentre u Instagram può contare su un milione e mezzo di follower. I Re Mida italiani di YouTube hanno dei costi di produzione bassissimi e, facendo tutto loro, spese di personale uguali a zero. I costi di produzione della Me contro te srl del 2017 sono stati di 176 mila euro passati a 393 mila euro nel 2018.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un momento del film con Luì e Sofì

La società nel 2017 ha ricavato intorno ai 513 mila euro per un utile pari a 240 mila euro ovvero 20 mila euro al mese. Il 2018 ha visto crescere notevolmente i ricavi che si sono quasi quintuplicati passando alla ragguardevole cifra di 2,85 milioni di euro per un utile di 1,74 milioni di euro pari a 145 mila euro al mese. I guadagni derivano dal social che li paga in base ai clic e dal merchandising che i due giovani siciliani hanno creato, la maggior parte dei prodotti che mostrano nei video ha il loro marchio, parliamo di giocattoli, libri, prodotti di cancelleria per la scuola, abbigliamento ed altro, infatti nell'ultimo bilancio è riportato che "la società ha come seconda attività, anche se marginale, il commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori personalizzati con i marchi registrati della società stessa".

La crescita del duo anche in altri settori come film stampa ed editoria musicale è sottolineata anche dalla di decisione di Luigi Calagna e Sofia Scalia di cambiare l'oggetto sociale della 'Me Contro Te srl', modificandolo dal generico "servizi e ricerche di mercato" ad uno molto più ampio in cui si specifica che la società ha come attività principale "i servizi di produzione video su Youtube e altri social network essendo proprietaria di vari canali Youtube, il più gettonato e diffuso è 'Mecontrote', di cui prende il nome uno dei marchi registrati della società".

I prossimi bilanci dovrebbero confermare la crescita della società, sia quello del 2019 ma soprattutto quello del 2020 che comprenderà anche i guadagni di Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor, il film attualmente nelle sale.

.