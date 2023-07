MCU, quale sarà il prossimo speciale Marvel di Disney+ (e perché potrebbere essere l'ultimo)? [RUMOR]

Nuovo speciale Marvel di Disney+ in vista? Forse sì, ma potrebbe anche essere l'ultimo ambientato nel MCU fino a data da destinarsi. O almeno, così dicono i più recenti rumor. Scopriamo di più al riguardo.

Nuovo speciale Marvel in arrivo?

Dopo Licantropus e I Guardiani della Galassia, adesso sembrerebbe essere in programma un nuovo mediometraggio originale di Disney+, questa volta ambientato... Nel mondo delle streghe.

Parrebbe infatti che, contrariamente a quanto volessero i precedenti rumor, i Marvel Studios si stiano preparando alla release di Witches Road, o almeno un adattamento della storyline del 2016 - che narra di un piano d'esistenza in cui solo le streghe e gli stregoni possono vagare -, girato durante le riprese dello spin-off di WandaVision Agatha: Coven of Chaos.

Sarà forse questa la storia che segnerà il ritorno di Scarlet Witch nel MCU?

L'ultimo speciale?

Tuttavia, tale rumor è accompagnato anche dalla postilla che vorrebbe Marvel sempre meno intenzionata a dedicarsi agli speciali.

Come ricorda anche Comicbook, Disney di questi tempi ha diverse questioni finanziarie di cui occuparsi, e in particolare Disney+ avrebbe rappresentato una spesa più grossa di quanto anticipato in principio, per cui è comprensibile che si stia cercando di gestire in maniera più oculata i fondi a disposizione.

In più, anche i Marvel Studios sembrerebbero voler prediligere la qualità rispetto alla quantità nelle sue produzioni, d'ora in poi, per cui se dovesse essere davvero così, godiamoci quest'ultimo speciale e attendiamo di scoprire se e quando ve ne sarà poi un altro.