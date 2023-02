MCU, Jonathan Majors vorrebbe il ritorno di Robert Downey Jr. come Iron Man in Avengers: The Kang Dynasty

Il pubblico non è l'unico a chiamare a gran voce il ritorno di Robert JDowney Jr. come Iron Man nel MCU: anche Jonathan Majors vorrebbe recitare con l'attore in Avengers: The Kang Dynasty.

Nel MCU, con il Multiverso, tutto è possibile, almeno sulla carta. E anche il desiderio di Jonathan Majors, ovvero recitare al fianco di Robert Downey Jr. a.k.a. Iron Man in Avengers: The Kang Dynasty potrebbe avverarsi in un qualche modo... Non trovate?

Si parla da tanto di un potenziale ritorno di Robert Downey Jr.. nei panni di Iron Man nel MCU ora che la Saga del Multiverso è in pieno svolgimento e ci ha già regalato tanti grandi ritorni, dagli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield al Professor X di Patrick Stewart - per non parlare del Wolverine di Hugh Jackman in Deadpoool 3 -, ma possiamo davvero sperare in un'apparizione del Tony Stark di Downey?

Jonathan Majors di certo lo fa, carico d'entusiasmo per il suo ruolo nell'universo Marvel e i progetti in arrivo.

"Voglio dire, sono uno che gioca per il bene della squadra, e in questo caso del franchise. Il ruolo di Kang è sia un privilegio che una responsabilità. E per questo ho l'opportunità di mettere alla prova e accrescere la mia abilità artistica, parlando in termini egoistici, ma anche contribuire al più grande progetto e dare ciò che ho al pubblico e al resto dei miei compagni di squadra" ha raccontato l'attore ai microfoni di Lifehacker Australia, come riporta anche Deadline.

E anche se di mezzo c'è Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dove finalmente farà il suo debutto proprio come Kang (lo avevamo visto in Loki nei panni di Colui Che Rimane), c'è comunque tanto hype per il primo film corale di cui sarà il fulcro, Avengers: The Kang Dynasty.

"Quindi, Kang Dynasty... Quasi non riesco a pensarci da quanto sono entusiasta per Quantumania, ma Kang Dynasty mi dà la sensazione di poter accrescere così tanto la mitologia di Kang, di aumentare l'hype nei suoi confronti, ed è qualcosa di estremamente elettrizzante" spiega Majors.

E con tutte le possibilità che si porta con sé un film del genere, l'attore spera di poter condividere il set con uno degli Avengers originali...

"Oggi è come se fosse il giorno di Robert Downey Jr., continua a venirmi in mente!" commenta "Tipo, lo so, è uno degli Avengers originali. Ma sono un così grande fan di lui come attore! Credo che ciò che abbia fatto con Iron Man sia un grandissimo dono da un punto di vista culturale".

Jonathan Majors: "Kang è stato influenzato da Iron Man di Robert Downey Jr."

"Adorerei poter condividere lo schermo con lui, vedere come le nostre filosofie in campo recitativo e riguardo ai personaggi possano abbinarsi e incastrarsi" aggiunge, e conclude ribadendo "Sapete, lo ritengo un artista davvero affascinante, il che rende Iron Man estremamente affascinante. La sua rappresentazione di Iron Man è incredibilmente intrigante, e simbolo di una prospettiva e un'energia molto ben definite per quanto riguarda gli Avengers. E credo che Kang, invece, rappresenti un'era differente".

E voi, siete d'accordo con Majors? Vorreste veder tornare Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man?