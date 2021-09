Mayor of Kingstown: Jeremy Renner nel trailer della serie dal creatore di Yellowstone

Paramount+ ha svelato il primo trailer di Mayor of Kingstown, dramma firmato dall'autore di Yellowstone Taylor Sheridan che vede protagonista la star Jeremy Renner.

Mayor of Kingstown, serie in 10 episodi, vede Jeremy Renner, Kyle Chandler e Taylor Handley nei panni dei fratelli McLusky, una famiglia di affaristi in una città in cui l'industria del carcere fornisce il principale traino all'economia. La serie affronterà tematiche come il razzismo sistemico, la corruzione e la disuguaglianza e al tentativo di fare giustizia e riportare ordine in una città priva di entrambi gli elementi.

Jeremy Renner, coinvolto anche come produttore esecutivo, avrà il ruolo del protagonista Mike McLusky, il sindaco di Kingstown, violenza cittadina del Minnesota. Dianne Wiest, l'attrice interpreterà Miriam, matriarca della famiglia McLusky che insegna nella Prigione Femminile di Kingstown.

Nel corso di un q&a su Deadline, Jeremy Renner ha elogiato la forza della sceneggiatura e ha descritto ciò che gli interessa di personaggi moralmente complessi come Mike McLusky spiegando:

"Mi piace esplorare e persino supportare l'idea che abbiano una bussola morale. Non tutte le azioni sono perfette, giusto? Siamo tutti imperfetti. Ma se tutto questo proviene ancora da una base forte, c'è qualcosa di bello in questo. Mike possiede quelle qualità".

Parlando dello show, il regista Antoine Fuqua ha dichiarato: "Quando Taylor mi ha parlato di Mayor of Kingstown, ho voluto immediatamente fare parte del progetto. La serie offre uno sguardo esaustivo al brutale sistema carcerario in cui ci sono problemi sociopolitici. Le prigioni sono un mondo dimenticato dalla maggior parte della popolazione e, tuttavia, rappresentano un microcosmo dell'intera società".

Paramount Network ha fissato la premiere di Mayor of Kingstown per il 14 novembre.