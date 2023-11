Mayor of Kingstown 3: dopo il recupero miracoloso di Jeremy Renner ecco quando inizieranno le riprese

Dopo l'annuncio del miracoloso recupero di Jeremy Renner dall'incidente con lo spazzaneve, e a seguito della fine dello sciopero di Hollywood, è stata fissata la data di inizio delle riprese di Mayor of Kingstown 3.

Secondo Deadline, la terza stagione di Mayor of Kingstown dovrebbe entrare in produzione all'inizio del 2024. Inoltre sappiamo che metà delle sceneggiature sono state scritte prima dello sciopero della WGA, mentre la seconda metà è stata completata successivamente.

Dopo la fine delle riprese della seconda stagione, ma prima della sua messa in onda, Renner, che è il protagonista dello show, era stato vittima di un grave incidente che lo ha costretto a letto per 10 mesi. Durante la sua convalescenza Mayor of Kingstown era stata rinnovata per una terza stagione nel settembre 2023, ma le riprese non sono mai iniziate a causa dello sciopero della della SAG-AFTRA che si è concluso a novembre.

Mayor of Kingstown: una foto di scena

Mayor of Kingstown

Mayor of Kingstown è co-creata da Taylor Sheridan (Yellowstone) insieme a Hugh Dillon. La serie di Paramount+ vede Renner nei panni di Mike McLusky e segue le vicende della potente famiglia McLusky a Kingstown, Michigan, una città in cui l'unico settore che non è in crisi è quello legato all'incarceramento. La serie affronta tematiche come il razzismo sistemico, la corruzione e la disuguaglianza.

Mayor of Kingstown è una delle fiction originali più performanti del servizio di streaming e, durante il periodo di disponibilità in piattaforma, è stata terza solo alle altre serie di successo di Sheridan, 1923 e Tulsa King. Tra i produttori esecutivi, oltre a Sheridan e Dillon, anche Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson e Regina Corrado.