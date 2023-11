Jeremy Renner corre per la prima volta dopo il tragico l'incidente: 'Ho le lacrime agli occhi' (VIDEO)

Jeremy Renner ha festeggiato i 10 mesi di recupero dall'incidente con lo spazzaneve postando un video in cui corre e saltella in un vialetto in pendenza.

Jeremy Renner ha festeggiato i 10 mesi di recupero dall'incidente quasi fatale che lo che lo ha coinvolto postando un video in cui corre e saltella in un vialetto in pendenza.

"Oggi sono 10 mesi di recupero. Questo è il primo tentativo di corsa (soprattutto in salita) e mi sono venute le lacrime per la gioia, la speranza e per tutto il sostegno che mi avete dato insieme alla mia famiglia e ai miei amici... Continuo a spingere per molte ragioni, ma voi siete il mio carburante", ha scritto Renner nella didascalia del video postato su Instagram.

Di seguito potete vedere il video postato da Jeremy Renner:

L'incidente e il recupero

L'attore, noto per il ruolo di Occhio di Falco, l'1 gennaio era stato ricoverato in ospedale

dopo essere stato investito vicino alla sua casa di Lake Tahoe dal suo spazzaneve mentre cercava di aiutare il nipote. Renner, che ha tenuto i fan costantemente aggiornati sul suo stato di salute tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato di essersi rotto 30 ossa e di aver provato ogni tipo di terapia in seguito all'incidente. Fortunatamente sembra che il lungo processo di recupero stia dando i suoi frutti.