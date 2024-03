Mayor of Kingstown: il ritorno di Jeremy Renner nel trailer della Stagione 3

Paramount+ ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 3 di Mayor of Kingstown, che vede il ritorno di Jeremy Renner alla recitazione a tempo pieno dopo il terribile incidente di cui era stato vittima più di un anno fa.

Il popolarissimo show tornerà su Paramount+ il 2 giugno. Insieme a un comunicato stampa dello streamer, è stata mostrata una nuova clip di Mike McLusky, ovvero il protagonista interpretato Renner, che cerca di affrontare alcuni nuovi aspetti della guerra della droga. Kingstown sta esplodendo, letteralmente, e spetta al sindaco andare a fondo in queste tensioni che si sviluppano tra le diverse fazioni.

Cosa racconterà la Stagione 3?

Ecco come Paramount+ descrive la prossima stagione dello show: "Nella terza stagione, una serie di esplosioni scuote Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa si insedia in città e una guerra di droga infuria dentro e fuori le mura della prigione. Mike McLusky (Renner) è sotto pressione per porre fine alla guerra, ma le cose si complicano quando un volto familiare del suo passato da carcerato minaccia di minare i tentativi del sindaco di mantenere la pace tra tutte le fazioni".

Il ritorno di Jeremy Renner

Dopo l'incidente con lo spazzaneve, c'era la legittima preoccupazione che non potesse più tornare a lavorare, ma la star del MCU è riuscito a recuperare la condizione fisica dopo mesi e mesi di fisioterapia ed esercizi vari.

Jeremy Renner posta la prima foto dal set di Mayor of Kingstown 3: "Oggi sono nervoso. Spero che funzioni"

"Siamo a due episodi e ne mancano ancora otto", aveva raccontato Renner in un'intervista concessa durante le riprese. "Sto leggendo solo [un] episodio alla volta. Quindi non so molto, e comunque non ve lo direi. Ma credo che sarà molto emozionante. C'è di tutto... È una narrazione molto alla Kingstown. È piuttosto sorprendente ed eccitante. Non vedo l'ora. Stiamo per iniziare il terzo episodio domani, quindi vediamo come va".