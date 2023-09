Mayor Of Kingstown: Paramount+ annuncia la terza stagione della serie con Jeremy Renner

Annunciata la terza stagione di Mayor Of Kingstown, lo show creato da Taylor Sheridan e interpretato dal candidato all'Oscar Jeremy Renner.

Paramount+ ha annunciato oggi la terza stagione dell'acclamata serie originale drammatica Mayor Of Kingstown, interpretata dal candidato all'Oscar Jeremy Renner. Creata dal candidato all'oscar Taylor Sheridan insieme a Hugh Dillon, la serie originale è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.

La serie è una delle fiction originali più performanti del servizio di streaming e, durante il periodo di disponibilità in piattaforma, è stata terza solo alle altre serie di successo di Sheridan, 1923 e Tulsa King. Mayor Of Kingstown segue la famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, Michigan, dove il business dell'incarcerazione è l'unica industria fiorente.

Mayor of Kingstown: una scena della serie

Affrontando i temi del razzismo sistemico, della corruzione e dell'ineguaglianza, la serie offre uno sguardo crudo sul loro tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ha né l'uno né l'altro. Tra i produttori esecutivi, oltre a Sheridan e Dillon, anche Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson e Regina Corrado.

Mayor of Kingstown fa parte del palinsesto in continua crescita di Sheridan su Paramount+, che comprende Special Ops: Lioness, 1923, 1883, TULSA KING e le prossime serie Lawmen: Bass Reeves e Land Man. La prima e la seconda stagione dello show sono disponibili in esclusiva su Paramount+.