Jeremy Renner posta la prima foto dal set di Mayor of Kingstown 3: 'Oggi sono nervoso. Spero che funzioni'

Come promesso, Jeremy Renner inaugura il 2024 tornando a recitare a un anno esatto dall'incidente con lo spazzaneve che gli è quasi costato la vita. L'attore ha pubblicato su Instagram un selfie del suo primo giorno sul set della terza stagione di Mayor of Kingstown ammettendo di essere "nervoso" per il ritorno sulle scene.

"Primo giorno sul set", scrive Jeremy Renner. "Nervoso oggi. Spero che questo funzioni e che io possa REALMENTE farcela per la nostra produzione e, cosa più importante, per i fan".

Renner è stato ricoverato in ospedale per trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche il 1 gennaio 2023, dopo che il suo Sno-Cat, un grande spazzaneve che pesa svariati quintali, lo ha investito. Ha trascorso la maggior parte del 2023 in riabilitazione confermando poi che sarebbe tornato a recitare all'inizio del 2024 in Mayor of Kingstown.

"Abbiamo molto da festeggiare quest'anno", ha detto Renner, ospite dello speciale natalizio di CNN. "Sono così fortunato di avere così tante cose per cui vivere. Ho una famiglia grandiosa, una figlia di 10 anni. Se fossi morto avrei deluso e incasinato la vita di molte persone. C'è molto per cui lottare. Nella mia mente il recupero è una strada a senso unico. Lavoro ancora duramente ogni giorno.

Parlando della terza stagione di Mayor of Kingstown, l'attore ha aggiunto: "È stato un anno meravigliosamente impegnativo. Penso di essere pronto e penso di essere abbastanza forte. Tornerò sul set tra una settimana".

Che cosa sappiamo di Mayor of Kingstown 3

Mayor of Kingstown è firmata dal dal co-creatore di Yellowstone Taylor Sheridan. Renner interpreta Mike McLusky, costretto a rilevare l'azienda di famiglia dopo la morte del fratello maggiore. La famiglia McLusky gestisce l'omonima città come mediatrice tra le bande di strada, i detenuti del carcere e i poliziotti. La seconda stagione dello show è andata in onda solo poche settimane dopo il ricovero di Renner, che non ha potuto promuovere lo show. Nonostante ciò Paramount+ ha annunciato il rinnovo per la terza stagione lo scorso settembre.