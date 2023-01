Jeremy Renner, l'Occhio di falco Marvel, in condizioni critiche dopo un incidente mentre spalava la neve

Jeremy Renner, l'attore che interpreta Occhio di Falco negli Avengers, è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente avvenuto domenica 1° gennaio.

"Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili con le ferite subite dopo essere stato vittima di un incidente meteorologico durante la spalatura della neve oggi", ha detto a The Hollywood Reporter un rappresentante della star. La dinamica dell'incidente, come vedete non è stata chiarita. Quindi, non sappiamo se Renner fosse alla guida di una spalatrice o se stesse spalando la neve con una pala. Il portavoce ha aggiunto che "la sua famiglia è vicino a lui e che Jeremy sta ricevendo cure eccellenti". I suoi rappresentanti non hanno specificato dove si è verificato l'incidente, sebbene sia noto che Renner possieda una proprietà vicino al Monte Rose-Ski Tahoe, un'area colpita da tempeste invernali che si trova a 25 miglia a sud di Reno, in Nevada.

Renner, che ha recitato nel ruolo di Clint Barton/Occhio di Falco in diversi film Marvel e nella serie Disney+, attualmente interpreta Mike McLusky in Mayor of Kingstown serie TV trasmessa da Paramount+. Da quando ha ottenuto una nomination all'Oscar per The Hurt Locker di Kathryn Bigelow nel 2010, Renner è stato tra gli attori più richiesti di Hollywood. Dopo Hurt Locker, ha recitato nel poliziesco diretto da Ben Affleck nel 2010, The Town, un film che gli è valso una seconda nomination all'Oscar consecutiva. Un anno dopo, ha fatto il suo debutto come Occhio di Falco in un ruolo cameo in Thor del 2011, a cui sono seguiti i vari film sugli Avengers, tra cui Avengers: Endgame (2019), il secondo film di maggior incasso di tutti i tempi.

Ben Affleck e Jeremy Renner nei panni di due ladri fraterni in The Town

Tra un lavoro e l'altro nell'universo Marvel, si è anche dilettato con ruoli in altri franchise, recitando al fianco di Tom Cruise in Mission: Impossible - Protocollo fantasma (2011) e nel sequel del 2015, Rogue Nation, e recitando in The Bourne Legacy (2012), come successore di Matt Damon, che aveva interpretato il personaggio della spia Jason Bourne in tre film precedenti. La serie di Taylor Sheridan Mayor of Kingstown segue la famiglia McLusky, mediatori di potere nella piccola città immaginaria di Kingstown, nel Michigan, dove l'incarcerazione è l'unica industria fiorente. Mayor of Kingstown è stato rinnovato per una seconda stagione nel febbraio 2022, con nuovi episodi in arrivo su Paramount+ il 15 gennaio.

