Mayor of Kingstown 2: Jeremy Renner si rituffa nel caos nel teaser della serie Paramount+

Jeremy Renner al centro del teaser della seconda stagione di Mayor of Kingstown, serie di Taylor Sheridan che farà ritorno su Paramount+ il 15 gennaio.

Jeremy Renner torna in zione nel primo teaser della seconda stagione di Mayor of Kingstown, serie firmata da Taylor Sheridan. I nuovi episodi approderanno su Paramount+ il 15 gennaio.

Co-creato da Sheridan e Hugh Dillon, Mayor of Kingstown è un dramma poliziesco incentrato sulla famiglia McLusky, che funge da intermediario tra le forze dell'ordine e il mondo criminale nella cittadina del Michigan, che ospita sette grandi prigioni. Jeremy Renner guida il cast della serie nei panni di Mike, fratello di mezzo dei McLusky e ex detenuto che è costretto a rilevare l'azienda di famiglia dopo la morte del figlio maggiore Mitch (Kyle Chandler). Mentre cerca di portare la pace e l'ordine nella città corrotta, le attività di Mike causano attriti nella sua famiglia, in particolare con sua madre Miriam (Dianne Wiest). La stagione 2 riprende da dove si era interrotta la prima, sulla scia di una violenta ed esplosiva rivolta carceraria.

Jeremy Renner, il più amato dagli Avengers, tra Arrival e musica

Nel cast della serie Hugh Dillon interpreta Ian Ferguson, detective in forze alla polizia di Kingstown. Con lui anche Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley e Aidan Gillen.

Sheridan, Dillon e Jeremy Renner sono produttori esecutivi di Mayor of Kingstown con Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Regina Corrado e Stephen Kay.