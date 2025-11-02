Prime Video, dal finale di The Traitors a Maxton Hall 2: film e serie tv di novembre 2025

Tutti i film, serie televisive e show che potremo vedere su Prime Video a novembre 2025, con gli ultimi episodi di The Traitors, la seconda stagione di Maxton Hall e il primo film natalizio

Gli episodi finali del reality The Traitors, la nuova serie con David Duchovny e la seconda stagione del teen drama Maxton Hall: sono solo alcuni dei titoli che troveremo in catalogo su Prime Video nel mese di novembre 2025. Scopriamoli tutti.

I film in arrivo su Prime Video:

Alla ricerca di Joy, dal 5 novembre

Mother's Instinct, dal 5 novembre

Playdate, dal 12 novembre

Città d'asfalto, dal 17 novembre

The Bricklawyer, dal 18 novembre

Bad Genius, dal 22 novembre

Ambush, dal 24 novembre

Break-Trappola di ghiaccio, dal 25 novembre

Educazione criminale, dal 26 novembre

Natale senza babbo, dal 28 novembre

Alla ricerca di Joy di Tyler Perry

Locandina di Tyler Perry's Finding Joy

Il film ha come protagonista Shannon Thornton nei panni di Joy, una stilista newyorkese che vede il proprio talento messo continuamente in discussione dal suo capo. Oltre che nella carriera, Joy è sfortunata anche in amore. Incoraggiata dalle sue fedeli amiche Ashley (Brittany S. Hall) e Littia (Inayah), Joy decide di seguire l'uomo di cui è innamorata, Colton (Aaron O'Connell), fino in Colorado, confidando nella magia delle vacanze natalizie. Invece, una rivelazione scioccante e una tempesta di neve le impediscono di arrivare a destinazione. Nel momento peggiore, Joy conosce Ridge (Tosin Morohunfola), un incontro casuale che cambierà per sempre le sue convinzioni sulla vita e sull'amore.

L'action comedy Playdate

Locandina di Playdate

Quando Brian (Kevin James), un contabile di recente rimasto senza lavoro, accetta di organizzare un incontro con Jeff (Alan Ritchson), un carismatico papà casalingo, e i loro figli, si aspetta un pomeriggio tranquillo fatto di chiacchiere e partite a football. Invece, si ritrova coinvolto in una frenetica lotta per la sopravvivenza, inseguito da una spietata banda di mercenari. Mentre Brian arranca in una serie di ostacoli ridicoli, la sua totale mancanza di abilità tattiche appare in netto contrasto con il comportamento stranamente preparato di Jeff.

Educazione criminale con Taron Egerton

Dopo aver passato anni in prigione, Nate (Egerton) si è fatto dei nemici pericolosi, tra cui la potente banda criminale per cui lavorava all'interno del carcere. Desideroso di ricominciare da capo, Nate taglia i ponti con i vecchi compagni una volta uscito dal carcere, ma questi reagiscono minacciando la sua famiglia. Ben presto è costretto a fuggire insieme alla figlia Polly, una timida ragazzina di undici anni che Nate conosce a malapena. Mentre i due cercano di non farsi scoprire, diventa chiaro che i loro nemici non si arrenderanno davanti a niente. Nate dovrà quindi insegnare a Polly come sopravvivere e sarà testimone della sua trasformazione da ragazzina timida a forza da non sottovalutare. E, a sua volta, mentre il legame con sua figlia si fa sempre più stretto, imparerà cosa significa amare incondizionatamente qualcuno.

La nuova commedia natalizia italiana

Locandina di Natale senza Babbo

Natale senza Babbo è il film di Natale targato Prime Video con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all'improvviso, a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell'anno. Non sarà un compito facile, perché l'intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste.

Le serie in catalogo a novembre

Due uomini e mezzo S1-12, dal 5 novembre

The Traitors Italia, ultimi due episodi dal 6 novembre

Maxton Hall-Il mondo tra noi 2 , dal 7 novembre (6 episodi: i primi tre disponibili dal 7 novembre, i successivi disponibili uno ogni settimana fino al 28 novembre)

The Blacklist S3, dal 7 novembre

Ushio e Tora, dall'8 novembre

Bat-Fam, dal 10 novembre (10 episodi binge)

Malice-Tieniti i nemici vicini, dal 14 novembre (6 episodi binge)

Hotel Portofino S1-3, dal 16 novembre

Outlander S5-6, dal 18 novembre

The Mighty Nein, dal 19 novembre (8 episodi: i primi tre disponibii dal 19 novembre, i successivi disponibili uno ogni settimana)

La seconda stagione di Maxton Hall

Locandina di Maxton Hall - Il mondo tra di noi

Dopo la notte passata con James a Oxford e la sua più grande aspirazione finalmente a portata di mano, per Ruby (Harriet Herbig-Matten) tutto sembra andare alla perfezione. Ma un avvenimento imprevisto cambia tutto nella famiglia di James (Damian Hardung) e sarà proprio quest'ultimo a riportarla alla dura realtà. Ruby è sconvolta. Non ha mai provato dei sentimenti così forti per qualcuno, né è mai stata ferita così profondamente. Rivorrebbe indietro la sua vecchia vita, quella in cui nessuno a Maxton Hall la conosceva e lei non faceva parte del mondo elitario dei suoi compagni di classe. Ma, allo stesso tempo, non riesce a dimenticare James, soprattutto perché lui sta facendo di tutto per riconquistarla.

Una nuova serie animata ambientata nel Bat-verse

Bat-Fam segue le avventure di Batman, Alfred e del giovane Damian Wayne - che ora ha assunto il ruolo di "Little Batman" - che danno il benvenuto ad alcuni nuovi residenti a Wayne Manor. Si uniscono alla famiglia anche Alicia Pennyworth, la nipote di Alfred dallo spirito libero; Claire, una supercattiva recentemente redenta; Ra's al Ghul, l'adorato "Pap Pap" di Damian che è anche il nemico storico di Batman; e Man-Bat, che va a vivere nel campanile di Wayne Manor.

David Duchovny torna protagonista in Malice

Locandina di Malice

In Malice-Tieniti i nemici vicini Jack Whitehall è l'affascinante Adam Healey, che riesce ad infiltrarsi con il ruolo di babysitter all'interno della sfacciata e ricca famiglia di Jamie Tanner (David Duchovny), allo scopo di distruggerla.

Ambientato a Londra e in Grecia, questo thriller psicologico costellato di oscuri segreti familiari, manipolazioni e tradimenti, ruota attorno ad una domanda: perché Adam disprezza a tal punto Jamie Tanner?

Come finisce The Traitors Italia?

The Traitors Italia: il gruppo di concorrenti della prima edizione del reality

The Traitors Italia è la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco.