Maxton Hall 3: Amazon annuncia la fine delle riprese svelando le prime foto dei protagonisti

Amazon ha annunciato la fine delle riprese della stagione 3 della serie Maxton Hall - Il mondo tra di noi, che ha ottenuto il successo internazionale con i primi due capitoli della storia tratta dai romanzi bestseller scritti da Mona Kasten.

Prime Video, condividendo l'aggiornamento sul progetto televisivo, ha inoltre svelato le prime foto scattate sul set delle puntate inedite.

Cosa racconterà Maxton Hall 3

Il fenomeno globale realizzato per la piattaforma di streaming avrà al centro la storia d'amore tra Ruby (Harriet Herbig-Matten) e James (Damian Hardung). La terza stagione di Maxton Hall - Il mondo tra di noi, l'ultima che verrà prodotta, racconterà quello che accade quando Ruby è sull'orlo del baratro: è stata sospesa dal Maxton Hall College e tutte le prove indicano James come responsabile della sua espulsione. Un colpo durissimo che non solo mette a repentaglio il sogno di Ruby di andare a Oxford, ma mette anche a dura prova il loro amore.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi: una foto dal set della stagione 3

Mentre Ruby e James fanno di tutto per salvare la carriera scolastica di Ruby, il clima attorno a loro e la cerchia di amici di James vengono travolti da un vortice emotivo che stravolge radicalmente gli equilibri esistenti. I due protagonisti si rendono dolorosamente conto che i loro mondi non potrebbero essere più distanti di così e che non tutto è come sembra. Il loro amore e i loro rapporti di amicizia riusciranno a resistere alle tempeste che li attendono mentre le ombre del passato si fanno sempre più cupe?

Lo show, con la seconda stagione (di cui potete leggere la nostra recensione), ha riconfermato lo status di serie Original internazionale più vista di tutti i tempi su Prime Video, raggiungendo il primo posto nelle classifiche dei titoli più visti in streaming in quasi 100 Paesi durante la settimana di uscita, tra cui Germania, Stati Uniti e Regno Unito.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi: una foto del cast della stagione 3

Chi realizzerà l'ultima stagione

La terza stagione, prodotta da UFA Fiction, è tratta dal romanzo intitolato Save Us, terzo volume della serie di romanzi bestseller dell'autrice Mona Kasten.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi 3: una foto dei protagonisti

Oltre a Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, il cast della serie include anche Sonja Weißer nel ruolo di Lydia, Eidin Jalali in quello di Graham, Ben Felipe come Cyril, Fedja van Huêt nel ruolo di Mortimer, Runa Greiner come Ember, Justus Riesner come Alistair, Govinda Gabriel nel ruolo di Kesh, Andrea Guo in quello di Lin, Frederic Balonier come Kieran, Eli Riccardi come Elaine e Dagny Dewath nel ruolo di Ophelia.

Martin Schreier torna alla regia, con Markus Brunnemann e Ceylan Yildirim come executive producer. La terza stagione è stata scritta da Sandra Stöckmann, Ceylan Yildirim, Marlene Melchior, Catharina Junk e Aylin Kockler. Eike Adler e Valentin Deblersono produttori della serie, sostenuta dal German Motion Picture Fund (GMPF).