Maxton Hall - Il mondo tra di noi 2, il trailer anticipa amori e tradimenti

Amazon ha condiviso il trailer della stagione 2 di Maxton Hall - Il mondo tra di noi, in arrivo su Prime Video il 7 novembre, anticipando così amori, tradimenti e molti intrighi.

Lo show tedesco, che con la prima stagione è arrivato ai vertici delle classifiche di visualizzazioni sulla piattaforma, è prodotto da UFA Fiction e si basa sui popolari romanzi scritti da Mona Kasten.

Cosa annticipa il trailer di Maxton Hall 2

Nel video si vede qualche scena in anteprima di ciò che accadrà a Ruby (Harriet Herbig-Matten) dopo la possibile fine del suo amore per James (Damian Hardung). I due giovani, tuttavia, saranno al centro di situazioni ed emozioni complicate.

Ecco il trailer della seconda stagione di Maxton Hall - Il mondo tra di noi, che prenderà il via il 7 novembre e si concluderà il 28 novembre. La serie, come confermato da Amazon, ha già ottenuto il rinnovo per la terza stagione, rassicurando quindi i fan che sanno già con certezza che la storia proseguirà per un altro capitolo.

Cosa racconta la serie

La sinossi della serie ricorda che chi vola in alto può anche cadere molto in basso. Dopo la notte trascorsa insieme a Oxford e con l'obiettivo della sua vita a portata di mano, tutto sembra andare perfettamente per Ruby. Il destino colpisce però la famiglia di James e cambia tutto, anche lo stesso James, riportandola in modo brusco con i piedi per terra.

Ruby è devastata. Non ha mai provato niente di simile per qualcuno, e non è mai stata ferita così profondamente da nessuno. La ragazza vuole riavere indietro la sua vita, quando nessuno la conosceva ancora a Maxton Hall e non faceva parte del mondo di elite in cui vivono i suoi compagni di classe. Ma non riesce a dimenticare James, specialmente per il fatto che sta facendo tutto il possibile per riconquistarla.

La serie segue Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), una ragazza di umili origini che vince una borsa di studio per un college d'élite, e la sua relazione con l'erede super privilegiato James Beaufort (Damian Hardung).

Nel cast ci sono anche Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Andrea Guo, Frederic Balonier ed Eli Riccardi.

La serie è stata diretta da Martin Schreier, mentre tra i produttori ci sono Markus Brunbemann e Ceylan Yildirim.