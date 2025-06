Maxton Hall - Il mondo tra di noi 2: il teaser trailer annuncia la data di uscita dei nuovi episodi

Prime Video ha condiviso un teaser trailer della stagione 2 di Maxton Hall - Il Mondo Tra Di Noi, annunciando che la serie prodotta in Germania tornerà in streaming dal 7 novembre.

I protagonisti delle puntate sono Harriet Herbig-Matten Damian Hardung nei ruoli degli studenti Ruby e James.

Cosa racconterà Maxton Hall 2

Nel teaser del secondo capitolo della storia raccontata in Maxton Hall - Il mondo tra di noi si vede Ruby mentre guarda James, impegnato a divertirsi contro altre ragazze. A scuola, inoltre, il teenager viene portato via da un amico mentre sembra pensare a Ruby.

La sinossi ricorda che chi vola in alto può anche cadere molto in basso. Dopo la notte trascorsa insieme a Oxford e con l'obiettivo della sua vita a portata di mano, tutto sembra andare perfettamente per Ruby. Il destino colpisce però la famiglia di James e cambia tutto, anche lo stesso James, riportandola in modo brusco con i piedi per terra. Ruby è devastata. Non ha mai provato niente di simile per qualcuno, e non è mai stata ferita così profondamente da nessuno. La ragazza vuole riavere indietro la sua vita, quando nessuno la conosceva ancora a Maxton Hall e non faceva parte del mondo di elite in cui vivono i suoi compagni di classe. Ma non riesce a dimenticare James, specialmente per il fatto che sta facendo tutto il possibile per riconquistarla.

Ecco il teaser trailer:

Cosa racconta lo show di Prime Video

La serie segue Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), una ragazza di umili origini che vince una borsa di studio per un college d'élite, e la sua relazione con l'erede super privilegiato James Beaufort (Damian Hardung).

Nel cast ci sono anche Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Andrea Guo, Frederic Balonier ed Eli Riccardi.

La serie tratta dai romanzi di Mona Karsten è stata diretta da Martin Schreier, mentre tra i produttori ci sono Markus Brunbemann e Ceylan Yildirim.