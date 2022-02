Euphoria: Maude Apatow rivela la sua battaglia con l'acne durante le riprese

Maude Apatow è una delle componenti del cast di Euphoria, la fortunata serie con protagonista Zendaya. L'attrice ha raccontato di aver avuto un problema con l'acne durante le riprese dello show, forse a causa del trucco pesante.

Per Maude Apatow, interpretare Lexi Howard in Euphoria è stato controproducente: la giovane attrice, infatti, ha riscontrato alcuni problemi con l'acne sul set, come ha raccontato in un'intervista a Vogue:

"Quando ho iniziato a lavorare e a truccarmi di più, la mia pelle è peggiorata molto. Stavo girando Euphoria un paio di mesi fa e sono usciti tre brufoli giganteschi sulla fronte: non potevo coprirli, erano così grandi. E si vedevano. Quindi ho esortato il regista a stare attento con l'illuminazione"

Per tenere sotto controllo la sua pelle, Maude Apatow ha imparato alcuni trucchi per riuscire a combattere i brufoli e l'acne: "L'unica cosa importante che ho imparato... è assicurarmi che tutto il trucco si tolga alla fine della giornata. Ho sicuramente imparato a non sfregare la mia pelle altrimenti si diffondono. Non ci ho mai creduto quando le persone me lo dicevano. Poi ho imparato che se faccio scoppiare i brufoli è peggio."