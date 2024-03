Euphoria, ufficiale: HBO posticipa la Stagione 3 a 'data da destinarsi'

Dopo il rumor sulla cancellazione di Euphoria di questa mattina, HBO ha annunciato ufficialmente che la Stagione 3 dello show è stata posticipata a data da destinarsi.

"La HBO e Sam Levinson rimangono impegnati a realizzare una terza stagione eccezionale", ha dichiarato un portavoce della HBO a Variety. "Nel frattempo, stiamo permettendo al nostro richiestissimo cast di perseguire altre opportunità".

Gli attori liberi di cercare altri impegni

La produzione della terza stagione era stata ritardata parecchie volte, in parte a causa degli scioperi di Hollywood e della morte di Angus Cloud, che interpretava lo spacciatore locale Fez. Lo show ha anche lanciato la maggior parte del suo cast - tra cui Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Hunter Schafer - che nel frattempo sono diventate vere e proprie star di Hollywood, rendendo più difficile coordinare i programmi di produzione.

Recentemente, Sydney Sweeney aveva rivelato che le riprese di Euphoria 3 sarebbero dovute iniziare entro maggio.

Euphoria: Zendaya e Hunter Schafer in una scena della serie

I ritardi della serie

Nel novembre 2023, la HBO ha confermato che la terza stagione dello show avrebbe dovuto debuttare nel 2025, il che significa che ci sarebbe stato un intervallo di almeno tre anni tra una stagione e l'altra, dato che la seconda stagione ha debuttato nel gennaio 2022. A causa del lungo intervallo di tempo tra una stagione e l'altra, si era diffusa la voce che la terza stagione si sarebbe svolta dopo un salto temporale di cinque anni.

In un'intervista rilasciata a Jimmy Fallon a gennaio, Elordi ha scherzato sul fatto che la terza stagione si sarebbe svolta nel futuro.

"Spero che accada presto, altrimenti dovranno farmi tipo Benjamin Button o qualcosa del genere", ha dichiarato. "Mi verrà il mal di schiena camminando per il corridoio, sapete?".

Euphoria è interpretato anche da Maude Apatow, Eric Dane, Alexa Demie, Nika King, Storm Reid, Colman Domingo e Austin Abrams.

Euphoria 3: Sam Levinson ha riscritto la storia dopo la morte di Angus Cloud

La serie segue Rue (Zendaya), un'adolescente tossicodipendente che lotta per rimanere sobria e riadattarsi alla scuola superiore dopo la disintossicazione. Sebbene la serie abbia raccolto apprezzamenti per le sue interpretazioni - Zendaya ha vinto due Emmy per la sua interpretazione di Rue - ha anche generato critiche per i suoi contenuti sessuali e per la rappresentazione del consumo di droga.