Matthew Perry, Brian Austen Green: "Ecco come mi ha fatto cambiare idea sulla salute mentale"

Una delle storyline preferite di Brian Austin Green in Beverly Hills, 90210 non riguarda nemmeno il suo personaggio, ma una interpretata dalla compianta star di Friends, Matthew Perry.

Il ruolo di Perry in un episodio della prima stagione della serie "è stata una delle mie preferite dello show", ha rivelato Green alla folla presente sabato a un panel della 90s Con con i suoi compagni di cast Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Ian Ziering, Jason Priestley e Tori Spelling.

"Matthew e Jason avevano un'ottima chimica e hanno portato alla mia attenzione la salute mentale in un modo in cui non avevo mai pensato prima", ha detto Green, che ha interpretato David Silver per tutte le 10 stagioni della soap adolescenziale che ha segnato quegli anni. "J., ho imparato da te", ha detto Green rivolgendosi direttamente a Priestley, "e Matthew, che Dio ti benedica".

Cosa racconta l'episodio di Beverly Hills con Matthew Perry

Friends: Matthew Perry e Adam Goldberg in una scena dell'episodio Il nuovo coinquilino

Nell'episodio della prima stagione "April is the Cruelest Month", il personaggio di Priestley, Brandon Walsh, cerca di scrivere un profilo di Roger Azarian (Perry), un ricco studente della classe dell'ultimo anno della West Beverly Hills High, per il giornale della scuola. Per introdurre il personaggio, lo Steve Sanders di Ian Ziering dice che Azarian "probabilmente otterrà una borsa di studio Rhodes, sposerà Miss America e si candiderà alla presidenza".

Matthew Perry e Jason Priestly in Beverly Hills 90210

Tuttavia, dopo che a Priestley viene concesso un raro accesso alla vita privata del popolare studente dell'ultimo anno, Brandon scopre che non è tutto oro quello che luccica. Il ricco padre di Azarian, che "possiede mezza Orange County", secondo Steve di Ziering, ha posto sulle spalle del figlio aspettative molto alte. Allo stesso tempo, la sua costante richiesta di favori per aiutare il figlio lo priva di qualsiasi opportunità di ottenere qualcosa per i propri meriti, un cocktail potente che porta Roger a lanciare avvertimenti poco velati sul fatto che è abbastanza depresso da fare qualcosa di pericoloso.

Brandon riesce a intervenire quando Roger minaccia di uccidersi, dopo aver scoperto di non essere stato ammesso alla scuola che il padre aveva deciso per lui. L'episodio si conclude con il ricovero di Roger in una struttura psichiatrica e con l'invito a Brandon a scrivere la storia come previsto. Perry ha lottato pubblicamente per decenni contro l'abuso di sostanze e la malattia mentale, e "April is the Cruelest Month" ha assunto una luce ancora più toccante dopo la sua morte, avvenuta nel 2023 per gli effetti acuti della ketamina.