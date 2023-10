Matthew Perry, l'attore di Friends è morto a 54 anni

L'interprete di Friends Matthew Perry è stato trovato morto ieri, 28 ottobre 2023, da un assistente nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles. A riportare la notizia è il sito TMZ, che cita fonti delle forze dell'ordine. L'attore aveva 54 anni.

Un rappresentante dell'attore ha confermato la morte alla NBC. E sabato, l'account Instagram ufficiale di Friends ha pubblicato: "Siamo devastati nell'apprendere della morte di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan".

Matthew Perry sarebbe stato trovato privo di sensi nella vasca idromassaggio della sua abitazione. TMZ riporta che i soccorritori avrebbero risposto a una richiesta di arresto cardiaco. L'attore era rientrato dopo aver giocato a pickleball per due ore e prima di entrare nella vasca aveva inviato il suo assistente a fare una commissione.

Sul posto non sono state rinvenute droghe, ha riferito TMZ. Le forze dell'ordine sono state allertate verso le 16:00, ora locale.

Il successo stellare con Friends

Matthew Perry è entrato nel cuore del grande pubblico per il ruolo del caustico Chandler Bing nella serie Friends.

Nato a Williamstown, Massachusetts, il 19 agosto 1969, Perry è cresciuto a Ottawa, in Canada, dove ha frequentato la scuola elementare con il primo ministro canadese Justin Trudeau. Perry si è trasferito a Los Angeles da adolescente. Dopo essere apparso in alcuni spot televisivi, ha interpretato il ruolo di Chazz Russell in Boys Will Be Boys dal 1987 al 1988. In seguito ha partecipato alle serie Growing Pains e Sydney, ma la sua grande occasione è arrivata nel 1994 con l'iconica sitcom NBC Friends.

L'attore ha interpretato il ruolo di Chandler Bing per 10 stagioni, ottenendo una nomination agli Emmy nel 2002. Friends è stata la serie più in voga degli anni '90, lanciando nell'olimpo delle star i sei protagonisti Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

"Avevo 24 anni quando sono entrato nello show", ha detto Perry nel libro del 2004 Friends... 'Til the End. "Avrò 34 anni quando tutto sarà finito, e quelli sono anni davvero importanti nella vita di qualcuno. Trovarsi sotto i riflettori è stato difficile. All'inizio ti dici 'Sono famoso, e questo è esattamente quello che ho voluto per tutta la mia vita'. Ma poi attraversi la fase in cui pensi, 'Vorrei che tutti smettessero di fissarmi'. E poi alla fine, si spera, riuscirai a superare tutto questo. Riscopri il valore delle cose importanti nella tua vita, come la tua famiglia e i tuoi veri amici".

La lotta alle dipendenze da alcool e farmaci

Nonostante il successo, Matthew Perry ha lottato con le dipendenze dietro le quinte, cercando di disintossicarsi nel 1997 e poi nel 2001. Nel 2016 dichiarò alla BBC nel 2016 che non aveva memoria di aver girato le stagioni dalla terza alla sesta di Friends.

In una cover story di PEOPLE del 2013, l'attore ha ammesso di aver abusato di alcol e Vicodin, che un medico gli aveva prescritto dopo un incidente in moto d'acqua nel 1997.

"Avevo un grosso problema con l'alcol e le pillole e non riuscivo a smettere", ha detto. "Alla fine le cose sono andate così male che non sono riuscito a nasconderlo, e tutti lo hanno saputo."

Mathew Perry in una scena della serie televisiva Go On

Poi, "qualcosa è scattato" e ha fondato Perry House, una struttura abitativa di recupero dalle dipendenze, nella sua vecchia casa sulla spiaggia di Malibu.

"La ragione per cui ora posso essere così utile alle persone è che ho sbagliato così spesso", ha detto. "È bello per le persone vedere che qualcuno che una volta ha lottato nella vita non sta più lottando."

Prima dell'uscita del suo libro di memorie Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, l'attore ha dichiarato a PEOPLE di dover ringraziare i colleghi del cast di Friends, in particolare Jennifer Aniston, per averlo aiutato a combattere la sua dipendenza, svelando: "Sono stati comprensivi e pazienti".