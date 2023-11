Friends, Matthew Perry ha rifiutato che Chandler tradisse Monica: 'I fan non mi avrebbero mai perdonato'

Un'attrice di Friends ha rivelato che Matthew Perry fece cancellare una scena in cui Chandler tradiva Monica perché i fan non lo avrebbero mai perdonato.

Matthew Perry fece eliminare una scena in cui Chandler tradiva Monica perché si preoccupava di quello che i fan avrebbero pensato. A rivelarlo è stata l'attrice Lisa Cash durante un'intervista rilasciata a TMZ dedicata all'attore scomparso prematuramente la settimana scorsa. Cash è apparsa nella quinta stagione di Friends, nell'episodio Tutti insieme a Las Vegas (1ª parte), in cui recita nella parte di un'assistente di volo in una scena con Ross (David Schwimmer) e Rachel (Jennifer Aniston). Ma non era quello il ruolo originariamente assegnato all'attrice.

Cash, infatti, rivela durante l'intervista che originariamente era stata scritturata per il ruolo di un'impiegata di hotel con cui Chandler avrebbe dovuto tradire Monica. Il ruolo però era stato tagliato perché Matthew Perry si era rifiutato di permettere al suo personaggio di essere infedele alla compagna, e aveva chiesto agli sceneggiatori di eliminare la scena.

"Sono arrivata come guest star ed ero super emozionata. La scena era quella di Chandler e Monica che discutevano a Las Vegas sul fatto di andare a pranzo con Richard. Inizialmente, nel nostro copione, Chandler va nella stanza d'albergo, ordina il servizio in camera e io glielo porto come impiegata dell'hotel. Finiamo per parlare, ridere e creare un legame e Chandler tradisce Monica con il mio personaggio", ha raccontato Cash.

"Avevamo fatto le prove e tutto il resto. Il giorno prima di girare davanti a un pubblico dal vivo, mi è stato detto che Perry era andato dagli sceneggiatori a dirgli che il pubblico non avrebbe mai perdonato Chandler per aver tradito Monica. Probabilmente aveva ragione. Questo avrebbe cambiato forse il corso dello show e il suo personaggio", ha continuato l'attrice.

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

Cash ha anche raccontato com'e stato per lei girare la scena tagliata con l'attore: "È stato così bello. Mi sono sentita così a mio agio. Matthew era così simpatico e accogliente e mi ha fatto sentire a mio agio. È stato molto divertente girare la scena con lui ed è stato facile".

Un'immagine promozionale della sitcom Friends

Il cameo di John Stamos

Anche l'attore John Stamos ha recentemente ricordato l'amico Perry parlando della sua partecipazione a un episodio di Friends. Stamos ha fatto da guest star nella nona stagione della serie nel ruolo di Zach, un collega di Chandler che viene corteggiato per diventare un potenziale donatore di sperma per Monica e Chandler. La coppia invita Zach a cena nel proprio appartamento per valutare le sue caratteristiche fisiche ed emotive.

"Matthew e io eravamo amici da molto prima di Friends, quindi quando ho fatto da guest star nel ruolo di Zach, il potenziale donatore di sperma per Chandler e Monica, ho frequentato spesso il suo appartamento. Nel backstage, pronto a fare il mio ingresso, Matt mi sussurra: 'Il pubblico impazzirà quando ti vedrà! Preparati a delle urla fortissime'. Ho attraversato la porta... silenzio. Ero così imbarazzato", ha detto Stamos e in seguito ha ricordato di come Perry lo aiutò in quel momento imbarazzante incitando il pubblico.

"Abbiamo finito la scena e mentre stavo per tornare nel mio camerino Matt si è avvicinato al pubblico in studio e ha detto alla folla: 'Signore e signori, un applauso per John Stamos! Probabilmente all'inizio non l'avete riconosciuto perché è molto più bello di persona!'. Non l'ho mai dimenticato e il mondo non si dimenticherà mai di lui", ha concluso Stamos, parlando della scomparsa di Perry.