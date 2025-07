Matthew McConaughey cerca di salvare 23 bambini da un incendio nel trailer di The Lost Bus

Paul Greengrass è tornato alla regia per raccontare una storia vera avvenuta durante il terribile incendio che ha colpito la California nel 2018, ecco il trailer di The Lost Bus.

Il premio Oscar Matthew McConaughey è il protagonista del nuovo film The Lost Bus, ispirato a una storia veramente accaduta, e il trailer del film scritto e diretto da Paul Greengrass anticipa alcuni dei momenti più drammatici.

Il progetto, prodotto per Apple, racconta infatti quello che accade a un autista che risponde a una richiesta di aiuto e cerca di aiutare un'insegnante della scuola elementare Ponderosa e i suoi 23 giovanissimi allievi.

Cosa racconta The Lost Bus

Nel 2018 è avvenuto uno degli incendi più distruttivi e mortali nella storia della California, raccontato tra le pagine del libro Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire scritto da Lizzie Johnson, opera alla base del film.

Paul Greengrass ha firmato la sceneggiatura e la regia del progetto che mostrerà il tentativo di un autista di bus, la parte affidata a Matthew McConaughey, di portare in salvo la classe di un'insegnante, ruolo interpretato da America Ferrera, rimasta con i suoi allievi durante l'emergenza. I due adulti dovranno correre contro il tempo e l'avanzare delle fiamme pur di salvare i bambini.

Nel trailer si vede Kevin, in crisi perché suo figlio è a casa dalla nonna e in pericolo, prendere la decisione di andare ad aiutare Mary e la sua classe.

Nel cast ci sono anche Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson.

Ecco il trailer:

La data di uscita del film su Apple TV+

Il film The Lost Bus debutterà nella sezione Special Presentation al Toronto International Film Festival, prima di essere distribuito in alcune sale americane il 19 settembre e, successivamente, in streaming su Apple TV+ il 3 ottobre.

Nel team della produzione ci sono anche Brad Inglesby, Gregory Goodman, Jason Blum di Blumhouse Productions, e Jamie Lee Curtis per conto di Comet Pictures.

Greengrass, recentemente impegnato anche nello sviluppo di Drowning, ha descritto il film come "la storia di un eroismo silenzioso, di persone che uniscono le forze per affrontare l'impensabile. Sono onorato per aver avuto la fiducia di occuparmi di questa storia".