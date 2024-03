Paul Greengrass tornerà alla regia con Drowning e a scrivere la sceneggiatura sarà Steve Kloves

Steve Kloves, dopo aver collaborato con Warner Bros in occasione di Harry Potter e Animali fantastici, firmerà lo script del nuovo film diretto da Paul Greengrass.

Paul Greengrass sarà il regista del film tratto dal libro Drowning: The Rescue of Flight 421 scritto da T.J. Newman e Warner Bros ha annunciato che sarà Steve Kloves a firmare la sceneggiatura del progetto.

Inizialmente il filmmaker sembrava sarebbe stato impegnato anche nella stesura dello script, ma ha poi accettato di realizzare The Lost Bus con star Matthew McConaughey e Jamie Lee Curtis.

Un progetto su cui lo studio punta molto

Drowning viene considerato un progetto a cui dare la priorità tra le fila della Warner, dopo che lo studio ha investito circa 1,5-3 milioni di dollari pur di ottenere i diritti cinematografici del libro.

Steve Kloves ha già collaborato con lo studio in occasione dei film di Harry Potter e di Animali Fantastici.

Paul Greengrass, oltre a essere il regista del lungometraggio, ne sarà anche il produttore insieme a Shane Stalerno, Newman e Amy Lord.

Cosa racconterà Drowning

Nella storia di Drowning, un aereo cade nell'Oceano Pacifico sei minuti dopo il decollo ed è allagato a causa di un'esplosione durante l'evacuazione. Una dozzina di sopravvissuti inizia ad affondare in una parte del velivolo, tra cui un ingegnere e la figlia undicenne. La moglie fa inoltre parte dell'esperto team inviato per provare a salvare la vita dei passeggeri prima che finiscano le riserve di ossigeno.

Greengrass dovrebbe dirigere Drowning al termine del lavoro previsto per The Lost Bus, un lungometraggio che sarà prodotto da Blumhouse ed è stato scritto da Brad Ingelsby, creatore di Omicidio a Easttown.