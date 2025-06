The Lost Bus: Matthew McConaughey salva 22 bambini da un inferno di fuoco nel teaser del film

Il teaser del thriller mozzafiato diretto da Paul Greengrass, tratto da una storia vera; il film prodotto da Jason Blum e Jamie Lee Curtis uscirà in streaming in autunno su Apple TV+.

Matthew McConaughey fa ritorno sullo schermo a tutta velocità. Nel teaser trailer di The Lost Bus lo vediamo intento a guidare un autobus in un inferno di fiamme per salvare un gruppo di bambini intrappolati in un incendio in California.

Tratta da una storia vera, la pellicola interpretata anche da America Ferrera nei panni di un'insegnante approderà in streaming su Apple TV+ in autunno. A dirigere è il regista Paul Greengrass, che ha preso in mano una sceneggiatura di Brad Ingelsby ispirata al libro nonfiction di Lizzie Johnson Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire.

Nel teaser vediamo il personaggio di McConaughey guidare attraverso la contea di Butte, in California, mentre riceve una chiamata alla radio. "C'è una situazione critica alla scuola elementare Ponderosa", annuncia una voce alla radio. "Ci sono 22 bambini bloccati... c'è qualcuno che può andare a recuperarli?". McConaughey sembra combattuto, flash del passato gli irrompono davanti agli occhi, ma un certo punto prende il microfono per rispondere alla chiamata. Stacco su terribili immagini di un incendio mentre, tra le fiamme, si intravedere il personaggio di America Ferrera. Il teaser si conclude con l'autobus che sfreccia attraverso un paesaggio infuocato.

La sinossi

The Lost Bus racconta una corsa ad alta tensione attraverso uno degli incendi boschivi più letali nella storia degli Stati Uniti. Uno sbandato autista di scuola bus e un'insegnante devota rischiano la vita per salvare 22 bambini intrappolati in un inferno di fiamme.

Il vero incendio di Camp Fire è scoppiato nel novembre 2018 nella contea di Butte, in California. Ha causato un totale di 86 vittime e ha bruciato oltre 150.000 acri.

Il progetto vede il ritorno alla recitazione di Matthew McConaughey dopo una pausa di sei anni, il divo premio Oscar non compare in un film sin dai tempi di The Gentlemen di Guy Ritchie, uscito nel 2019.

Parlando del film, il regista Paul Greengrass ha dichiarato: "The Lost Bus è la storia di un eroismo silenzioso di persone che si uniscono di fronte all'impensabile. Sono onorato di aver ricevuto l'incarico di dirigere questa storia".

Oltre a McConaughey e Ferrera, fanno parte del cast anche Yul Vazquez, Danny McCarthy, Ashlie Atkinson e Spencer Watson. La produzione è firmata da Brad Ingelsby, Gregory Goodman, Jason Blum per Blumhouse Productions, Jamie Lee Curtis per Comet Pictures, mentre Lizzie Johnson compare in veste di produttrice esecutiva.