Matrix: Will Smith ha realizzato una versione casalinga del cult con il figlio (VIDEO)

Sappiamo che Will Smith ha rifiutato il ruolo di Neo in Matrix, ma l'attore ha realizzato una sua versione casalinga del cult fantascientifico insieme al figlio che adesso è stata diffusa sui social.

Ieri Will Smith ha celebrato il 27esimo compleanno del figlio maggiore, Trey Smith, pubblicando su internet il risultato di anni di sforzi, una versione casalinga di Matrix in cui il divo interpreta il cattivo.

"Mentre @treysmith0011 cresceva, ogni anno per il suo compleanno abbiamo girato un episodio di un film casalingo intitolato 'The Treytrix' in cui io faccio il cattivo che tenta di ucciderlo e lui deve difendere la famiglia" ha scritto Will Smith su Instagram postando il video.

Solo pochi mesi fa Will Smith ha svelato di aver ignorato il consiglio della moglie e deciso di non accettare il ruolo di Neo in Matrix: "La sceneggiatura non mi aveva impressionato, così ho fatto Wild wild west. Non ne vado orgoglioso, ma non rimpiango la decisione. Avrei incasinato Matrix e avrei rovinato tutto. Magari gli ho fatto un favore a dire di no."

