Matrix Resurrections, prime reazioni: solido blockbuster hollywoodiano o meta rompicapo?

La critica americana ha visionato Matrix Resurrections, le prime reazioni sull'atteso quarto capitolo della saga sci-fi non si sono fatte attendere.

Dopo le proiezioni per la stampa americana, le prime reazioni su Matrix Resurrections da parte degli addetti ai lavori sono apparse sui social media. Il sequel firmato da Lana Wachowski non è solo uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica, ma è anche il quarto capitolo della celebre saga fantascientifica interrotta nel 2003 con Matrix Revolutions.

Matrix Resurrections: Yahya Abdul-Mateen II in un'immagine del primo trailer del film

Matrix Resurrections vede le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss tornare nei ruoli di Neo e Trinity, con loro Jada Pinkett-Smith è ancora Niobe e Lambert Wilson torna nei panni del Merovingio. Tra i nuovi arrivi nel cast Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Unwumere e Priyanka Chopra.

Come rivelato dall'ultimo trailer di Matrix Resurrections, i personaggi principali del franchise non si ricordano più l'uno dell'altra dopo gli eventi della trilogia originale di Matrix. Il nuovo arrivato Abdul-Mateen II interpreta Morpheus, ma non la versione di Lawrence Fishburne. Il film scritto da Lana Wachowski con lo scrittore David Mitchell e Aleksandar Hemon è stato in fase di sviluppo dal 2017.

The Matrix Resurrections, Luca Ward: "Ho terminato il doppiaggio di Neo"

Reazioni contrastanti da parte della critica per un film che si rivela davvero complesso da leggere. David Ehrlick di Indiewire scrive: "Nonostante (e a causa di) la sua infinita goffaggine, Matrix Resurrections è il sequel di Hollywood più audace e vividamente personale dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi. Uno sciocco/sincero cervello della galassia che interpreta la cultura del reboot e fa pace con il modo in cui i moderni blockbuster oggi parlano solo di se stessi".

Per Nigel Smith: "Matrix Resurrections è uno dei sequel più divertenti che ricordo. Sì, è impantanato nell'esposizione come i due capitoli precedenti, ma ora si ammicca a tutto ciò. I nuovi arrivati ​​Neil Patrick Harris e Jonathan Groff sono fondamentali per questo. E il climax è favoloso".

Liz Shannon Miller di Consequence scrive: "Non è perfetto. Ci sono dei momenti in cui sembra non avere alcun senso. Ma mentre Matrix Revolutions mi ha spezzato il cuore, Matrix Resurrections... ha fatto un'altra cosa. E ne sono felice".

Ecco l'opinione di Dimitri Kraus: "Matrix Resurrections è un grandioso deterrente per l'era della nostalgia clinica e delle storie senza sesso: una storia d'amore fantascientifica totalmente seria con alcuni tocchi alla Fury Road, empatici e incisivi in ​​egual misura. Roba sorprendente. Funziona proprio perché Lana Wachowski gli permette di essere così impenitentemente sincero, tenero e commovente, soprattutto considerando il panorama impersonale dei blockbuster. Uno dei film più compassionevoli sulla salute mentale di sempre, non mi sentivo così da Halloween II di Rob Zombie".

Per Eric Davis: "Il primo atto di Matrix Resurrections è STELLARE. Intelligente, divertente, strano, autoreferenziale e inaspettato. Aggiungete sequenze d'azione selvaggiamente fantasiose, scelte di narrazione elevate e un sacco di grandi idee che alimenteranno molte domande. Fidatevi di me, saranno necessarie più visioni".

Ecco altre reazioni:

L'uscita italiana di Matrix Resurrections è fissata per il 1 gennaio 20222.