Matrix Resurrections: Neo e Trinity riuniti in una nuova foto

Matrix Resurrections: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in una scena

Una nuova foto di Matrix Resurrections vede Neo e Trinity riuniti nel sequel d'azione fantascientifico. Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, in un coffee shop, guardano perplessi qualcosa o qualcuno che si trova fuori campo nell'immagine che ci offre uno sguardo dettagliato al look dei personaggi.

Scritto e diretto da Lana Wachowski, il cast di Matrix Resurrections è guidato ancora una volta da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Con loro i veterani Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson e i nuovi arrivati ​​Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Morpheus, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas e Christina Ricci.

La nuova foto di Matrix Resurrections non rivela molto in termini di chiarimento per la trama ancora misteriosa, ma offre uno sguardo sullo sviluppo della relazione tra Trinity e Neo. Il primo trailer del film ha visto i due che si reincontrano in un bar di San Francisco, lo stesso della foto vista la grande insegna al neon "Simmulatte" dietro i due. Il trailer di Matrix Resurrection lasciava intendere che la caffetteria era l'ambientazione di una sequenza d'azione in cui Trinity rivela di possedere poteri strabilianti.

Matrix Resurrections: Keanu Reeves e il cast riflettono sull'eredità della saga

Questa la sinossi di Matrix Resurrections: In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori la Matrice, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima.

L'uscita di Matrix Resurrections è fissata al 1 Gennaio 2022.