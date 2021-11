Matrix Resurrections: le foto inedite di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e dei nuovi personaggi

Matrix Resurrections arriverà nei cinema tra qualche settimana e i protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono stati ritratti per la copertina del magazine Entertainment Weekly e in alcune foto inedite tratte dall'atteso quarto capitolo della saga.

Il magazine, tra le pagine, ha condiviso qualche curiosità riguardante il sequel e ricordato la grande amicizia esistente tra gli interpreti di Neo e Trinity.

Matrix Resurrections: la copertina di Entertainment Weekly

Keanu Reeves, parlando del motivo per cui ha accettato di recitare in Matrix Resurrections dopo due decenni, ha raccontato: "Abbiamo avuto dei filmmaker a cui volevi dire di sì. Abbiamo avuto del materiale a cui volevi dedicarti e per cui dare il massimo".

Alla regia del quarto capitolo c'è solo Lana Wachowski dopo che la sorella Lilly ha deciso di dedicarsi ai suoi studi e a nuovi progetti.

La filmmaker ha inoltre spiegato che la morte dei suoi genitori e di un caro amico l'ha portata a pensare al ritorno della saga: "Non sapevo realmente come affrontare quel tipo di dolore. Non l'avevo vissuto da vicino. Non potevo avere mia madre e mio padre, ma improvvisamente avevo Neo e Trinity, i due personaggi più importanti della mia vita".

In Matrix Resurrection Neo e Trinity sembrano essere vivi, ma senza ricordi riguardanti il loro passato anche se Neo sembra esserne tormentato. Per ora non sono stati svelati molti altri dettagli per non rovinare la sorpresa agli spettatori riguardante gli eventi portati sul grande schermo.

Tra i nuovi personaggi che debutteranno nel film, ritratti nelle foto condivise da Entertainment Weekly, ci sono Bugs interpretata da Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II nella parte di una versione diversa di Morpheus, Jonathan Groff che avrà il ruolo di un personaggio che potrebbe essere più di quanto mostra.

Il quarto capitolo della saga creata dalle sorelle Wachowski è ancora avvolto dal mistero: Warner Bros non ha svelato molti dettagli riguardanti la trama del nuovo progetto. Matrix Resurrections ha per ora solo una breve sinossi: "In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori la Matrice, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima".