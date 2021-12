Matrix Resurrection è l'inizio di una nuova trilogia? Risponde Lana Wachowski

In molti si sono chiesti se Matrix Resurrections, il nuovo film del celebre franchise con Keanu Reeves, sia l'inizio di una nuova trilogia, domanda alla quale ha risposto la regista Lana Wachowski, chiarendo ogni dubbio.

Matrix Resurrections: Yahya Abdul-Mateen II in un'immagine del primo trailer del film

Lana Wachowski è tornata nell'universo di Matrix con il quarto film della serie, Matrix Resurrections, stavolta senza la sorella Lilly, con la quale ha firmato la prima trilogia. L'uscita ha suscitato voci secondo cui il nuovo film rappresenterebbe l'inizio di una nuova trilogia, ma la regista ha subito chiarito la questione alla première del film indicando i suoi produttori:

"I miei produttori sono laggiù. Comunque no."

La risposta di Lana Wachowski è stata chiara e concisa, a quanto pare al momento non è prevista nessuna nuova trilogia per Matrix, anche se forse bisogna ancora attendere l'esito al botteghino per una decisione definitiva.

In Italia, Matrix Resurrection arriverà il 1 gennaio 2022, con il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici di Neo e Trinity, in un'espansione della loro storia che si avventura di nuovo in Matrix. Una nuova avventura strabiliante piena di azione e adrenalina, ambientata in un mondo familiare, ma ancora più provocatorio, in cui la realtà è più soggettiva che mai e tutto ciò che serve per vedere la verità è liberare la mente.