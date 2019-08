Matrix 4: vedremo un Morpheus diverso?

Su Matrix 4 circola già una voce intrigante sul ritorno di Morpheus, uno dei personaggi più importanti della saga delle sorelle Wachowski.

Morpheus, che nella trilogia originale aveva le fattezze di Laurence Fishburne. Ieri, con l'annuncio della realizzazione di Matrix 4, molti fan si sono chiesti perché Fishburne non fosse menzionato, mentre è stato confermato il ritorno di Keanu Reeves (Neo) e Carrie-Anne Moss (Trinity). La risposta sta, forse, in un tweet di Justin Kroll, giornalista di Variety. Questo è quello che ha scritto: "Se vi siete chiesti 'Dov'è Morpheus?', le mie fonti mi dicono che la risposta potrebbe indicare dove e quando sarà ambientato il film, e ho sentito che i dirigenti della Warner stanno prendendo in considerazione diversi attori per il ruolo di Morpheus da giovane. Restate sintonizzati..."

Trinity e Neo in una scena iconica del film

Le risposte al tweet di Kroll suggeriscono che i fan abbiano in mente un attore in particolare per sostituire Fishburne: Michael B. Jordan, l'eroe di Creed - Nato per combattere e antagonista di Black Panther. Per ora non abbiamo altre informazioni specifiche sul quarto episodio del franchise, oltre al fatto che Lana Wachowski - senza la sorella Lilly, che ha però approvato il lungometraggio - tornerà come regista e co-sceneggiatrice (insieme al romanziere David Mitchell, suo collaboratore per Cloud Atlas e Sense8) e che le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020, il che rende possibile un'uscita nel 2021.

Precedentemente, tra il 2017 e il 2019 si era parlato di un quarto film di Matrix senza la partecipazione delle sorelle Wachowski e del produttore Joel Silver, che sarebbe stato un prequel incentrato sulle prime gesta di Morpheus, con una sceneggiatura di Zak Penn e, guarda caso, Jordan come possibile protagonista. È pertanto possibile che alcune di quelle idee siano state integrate nel nuovo progetto. Non si sa ancora nulla del possibile ritorno di Hugo Weaving (l'Agente Smith), il quale, come Reeves, ha più volte dichiarato di essere disposto ad apparire in Matrix 4 a patto che siano coinvolte le Wachowski.