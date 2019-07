Matrix, Keanu Reeeve diventa Bruce Lee nel video deepfake!

Come sarebbe se Keanu Reeves diventasse Bruce Lee in Matrix? Ce lo mostra un video deepfake pubblicato il 20 luglio su Youtube che riprende una delle scene più famose del film, ovvero l'allenamento con protagonisti Morpheus (Laurence Fishburne) e Neo (Keanu Reeves).

Il risultato, come vedete dal video, è incredibile grazie al volto di Bruce Lee sovrapposto a quello di Keanu Reeves, anche se in alcuni frame non sembra di vedere l'attore e artista delle arti marziali. La fisionomia di Lee, infatti, sovrapposta alla forma del viso di Neo in alcuni momenti cambia, tanto è vero che molti utenti hanno risposto criticando l'esperimento, affermando il fatto che la somiglianza non è tangibile, paragonandolo a un mix tra Brandon Lee e Justin Long.

Matrix: da 20 anni nella Tana del Bianconiglio

Il canale, che conta oltre 135.000 iscritti, si chiama Ctrl Shift Face e la sua specialità è quella di realizzare video realizzati con tecnica deepfake, utilizzata appunto per sovrapporre immagini o video esistenti su altre immagini o video, con effetti molto realistici.

Che ne pensate? L'esperimento stavolta è riuscito?

Ricordiamo che il primo Matrix ha festeggiato quest'anno il suo ventesimo anniversario, capolavoro degli allora fratelli Wachowski (diventati poi sorelle) che cambiò il modo di vedere la realtà per moltissime persone. Nel cast un giovane Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne e Hugo Weaving.